Mới tuổi 19, nữ Rich Kid Philippines khoe kiếm tiền siêu khủng từ việc này

Mika Salamanca (sinh năm 2000) là một Rich Kid Philippines có tiếng tại khu vực Đông Nam Á bởi vừa đẹp, vừa giỏi, tuổi còn nhỏ nhưng kiếm tiền đã cực siêu. Trên mạng xã hội, cô nàng sở hữu hơn 1,8 triệu lượt theo dõi. Cô nàng đến từ thành phố Quezon và mang hai dòng máu Mỹ - Philippines. Chính vì thế, Mika Salamanca sở hữu nét đẹp hài hoà giữa Đông và Tây. Cô nàng sở hữu đôi mắt to tròn, sống mũi cao, môi dày quyến rũ cùng khuôn mặt góc cạnh hút mắt. Có lẽ bởi mang dòng máu Mỹ trong mình nên Rich Kid không thích nước da trắng bóc cùng vẻ đẹp ngây thơ, đáng yêu thường thấy ở các thiếu nữ Châu Á. Thay vào đó cô nàng theo đuổi phong cách sexy với nước da nâu khoẻ khắn, phong cách trang điểm và ăn mặc quyến rũ. Không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, Mika Salamanca còn có thân hình vô cùng nóng bỏng với chiều cao 1m62 và số đo 3 vòng chuẩn không cần chỉnh. Thiếu nữ 20 tuổi khiến bất cứ ai cũng không thể rời mắt khỏi mình. Hiện tại, Rich Kids đang thành công với việc làm vlogger. Những clip cô nàng chia sẻ về cuộc sống thường ngày, làm đẹp được rất nhiều người yêu mến. Mika Salamanca cũng khoe rằng cô là một fan thực thụ của nhóm nhạc Hàn Quốc Black Pink. Rich Kid xinh đẹp nhiều lần chia sẻ khoảnh khắc hào hứng cầm lightstick đi xem show của thần tượng. Kể cả có không thành công với công việc làm vlogger thì Mika cũng đã sinh ra ở vạch đích. Có cha là một doanh nhất có tiếng tại Philippines nên từ khi sinh ra, cô nàng đã được "ngậm thìa vàng". Với lợi thế về ngoại hình nên Mika nhận được nhiều lời mờ làm gương mặt đại diện, chụp mẫu từ các hãng mỹ phẩm, thương hiệu thời trang cho giới trẻ. Mika chưa bao giờ chia sẻ về chuyện tình cảm nên nhiều người cho rằng hiện tại cô vẫn đang ở trạng thái độc thân. Xem thêm clip: Top 10 Richest Celebrity Kids In The Philippines 2019 ★ Wealthiest Kids - Nguồn: Youtube

Mika Salamanca (sinh năm 2000) là một Rich Kid Philippines có tiếng tại khu vực Đông Nam Á bởi vừa đẹp, vừa giỏi, tuổi còn nhỏ nhưng kiếm tiền đã cực siêu. Trên mạng xã hội, cô nàng sở hữu hơn 1,8 triệu lượt theo dõi. Cô nàng đến từ thành phố Quezon và mang hai dòng máu Mỹ - Philippines. Chính vì thế, Mika Salamanca sở hữu nét đẹp hài hoà giữa Đông và Tây. Cô nàng sở hữu đôi mắt to tròn, sống mũi cao, môi dày quyến rũ cùng khuôn mặt góc cạnh hút mắt. Có lẽ bởi mang dòng máu Mỹ trong mình nên Rich Kid không thích nước da trắng bóc cùng vẻ đẹp ngây thơ, đáng yêu thường thấy ở các thiếu nữ Châu Á. Thay vào đó cô nàng theo đuổi phong cách sexy với nước da nâu khoẻ khắn, phong cách trang điểm và ăn mặc quyến rũ. Không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, Mika Salamanca còn có thân hình vô cùng nóng bỏng với chiều cao 1m62 và số đo 3 vòng chuẩn không cần chỉnh. Thiếu nữ 20 tuổi khiến bất cứ ai cũng không thể rời mắt khỏi mình. Hiện tại, Rich Kids đang thành công với việc làm vlogger. Những clip cô nàng chia sẻ về cuộc sống thường ngày, làm đẹp được rất nhiều người yêu mến. Mika Salamanca cũng khoe rằng cô là một fan thực thụ của nhóm nhạc Hàn Quốc Black Pink. Rich Kid xinh đẹp nhiều lần chia sẻ khoảnh khắc hào hứng cầm lightstick đi xem show của thần tượng. Kể cả có không thành công với công việc làm vlogger thì Mika cũng đã sinh ra ở vạch đích. Có cha là một doanh nhất có tiếng tại Philippines nên từ khi sinh ra, cô nàng đã được "ngậm thìa vàng". Với lợi thế về ngoại hình nên Mika nhận được nhiều lời mờ làm gương mặt đại diện, chụp mẫu từ các hãng mỹ phẩm, thương hiệu thời trang cho giới trẻ. Mika chưa bao giờ chia sẻ về chuyện tình cảm nên nhiều người cho rằng hiện tại cô vẫn đang ở trạng thái độc thân. Xem thêm clip: Top 10 Richest Celebrity Kids In The Philippines 2019 ★ Wealthiest Kids - Nguồn: Youtube