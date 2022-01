Mới 10 tuổi, tiểu công chúa Campuchia đẹp xứng tầm mỹ nhân

Công chúa Norodom Jenna là "viên ngọc quý" của Campuchia bởi không chỉ xinh đẹp, hiểu biết mà còn đa tài, có năng khiếu nghệ thuật. Công chúa Campuchia Norodom Jenna có mẹ là công chúa Norodom Buphari còn bố là người Pháp, cụ cố là Quốc vương Norodom Sihanouk. Jenna sinh ngày 11/3/2011 tại Paris. Năm lên 3 tuổi, Jenna cùng bố mẹ rời Paris về Campuchia sinh sống. Từ nhỏ, tiểu công chúa đã bộc lộ rõ vẻ đẹp lai cuốn hút, gương mặt thanh tú. Sống trong môi trường hoàng gia, Jenna sớm mang thần thái quý phái của một mỹ nhân đài các. Cô vừa có nét dịu dàng phương Đông của mẹ, vừa mang vẻ sắc sảo phương Tây của cha. Jenna không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài năng, giỏi giang. Cô bé có thể nói 5 thứ tiếng: Khmer, Anh, Pháp, Trung và Thái Lan. Jenna có thể nhảy và hát nhiều thể loại từ rap, opera đến nhạc đồng quê. Đam mê nghệ thuật từ nhỏ nên năm 2018, công chúa đầu quân cho một công ty giải trí, trở thành một trong số ít thành viên hoàng gia tham gia nghệ thuật. Ngay khi gia nhập thị trường nghệ thuật, Jenna đã hút được lượng fan lớn. Kênh Youtube của Jenna có 2 triệu người đăng ký, là nơi cô bé phát hành những MV ca nhạc cover những bản hit đình đám thế giới như Last Christmas, Can't take my eyes of you... Jenna tận dụng nghệ thuật để quảng bá văn hóa dân tộc, thông qua những trang phục truyền thống và điệu nhảy được đưa vào video ca nhạc. Ngoài ca hát, Jenna còn sở hữu nhiều tài năng khác như đóng phim, vũ công, làm người mẫu ảnh. Dù mới gia nhập làng giải trí, công chúa đã góp mặt trong 2 bộ phim truyền hình. Xinh đẹp, tài năng, thông minh và điềm đạm, tiểu công chúa là hình ảnh để thế hệ trẻ Campuchia noi theo. Mời độc giả xem video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News

