Misoa Kim Anh phản ứng sao khi bạn trai nhận lỗi bạo hành

Mới đây trên trang, Misoa Kim Anh có bài đăng dài sau khi lộ loạt hình ảnh bản thân bị bạn trai bạo hành. Cô viết: "Xin chào cả nhà. Đầu tiên cho Misoa xin lỗi tất cả mọi người, bạn bè, anh chị em đã gửi comment, tin nhắn thăm hỏi trong suốt 1 tuần qua mà Misoa ko thể hồi đáp được. Do mình muốn nhanh chóng ổn định tâm lý nên mình chủ động hạn chế sử dụng điện thoại. Sau những ngày rất áp lực cùng mớ cảm xúc hỗn độn thì nay mình đã thoải mái hơn rất nhiều rồi...." Thay vì cứ quanh quẩn rồi mắc kẹt trong những dòng suy nghĩ tiêu cực, mình đã nhận ra rất rõ ràng rằng, không có việc gì quan trọng hơn chính là phải chữa lành cho chính mình ở hiện tại. Mình cám ơn những người anh chị em đã ở cùng mình trong thời gian mình 'bế quan toả cảng' vừa qua. Cám ơn cô Chuông đã đến trò chuyện, giúp em giải toả bớt những thứ tiêu cực và gieo hạt mới trong tâm trí đợi một ngày sẽ nở hoa. Mình mong ngày được gặp lại mọi người với hình ảnh rạng rỡ, khoẻ mạnh hơn và cùng nhau, chúng ta nói về mọi điều tốt đẹp thôi nhé". Misoa Kim Anh có viết. Bài đăng mới đây của Misoa Kim Anh lập tức gây chú ý lớn. Cách đây gần 2 tuần, thông tin Misoa Kim Anh bị bạn trai tên Long Đinh bạo lực dẫn đến khuôn mặt sưng phù đã nhận về sự quan tâm lớn. Lý do là bởi khi phát hiện người này đang tán tỉnh một cô gái khác, Misoa Kim Anh đã yêu cầu anh phải giải thích. Tuy nhiên, thay vì làm lành với người yêu, anh này đã có những hành vi khiến ai nghe cũng cảm thấy bất bình. Ngay khi xảy ra sự việc, phía Misoa cho hay không muốn làm lớn mọi chuyện bởi việc đó sẽ ảnh hưởng lớn đến cô và gia đình. Cô khẳng định tất cả sẽ nhờ vào sự can thiệp của cơ quan chức năng. Về phía Long Đinh, cách đây ít ngày anh cũng có những chia sẻ liên quan. Nhận mọi lỗi lầm, anh mong muốn bù đắp cho bạn gái và hứa sẽ chịu mọi trách nhiệm liên quan. Tên tuổi của Misoa Kim Anh gây chú ý nhiều hơn khi tham gia chương trình hẹn hò cực hút giới trẻ cách đây 4 năm mang tên Vì Yêu Mà Đến. Tại chương trình Vì Yêu Mà Đến, Misoa Kim Anh từng được rất nhiều chàng trai tỏ tình và bản thân cô cũng tỏ tình với rất nhiều chàng trai nhưng tất cả đều không có kết viên mãn. Rời chương trình hẹn hò có tiếng, Misoa cũng hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm riêng.

