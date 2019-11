Mê mẩn nhan sắc dàn hot girl, quay sang nhìn các bà mẹ mới sốc

Là một hot girl có tiếng tại Hàn Quốc, Han Jeong Joo thừa hưởng hoàn toàn nét đẹp của mẹ. Cô nàng trông giống hệt mẹ với mắt hai mí, sống mũi cao, gương mặt ưa nhìn. Những bức ảnh của Han Jeong Joo cùng mẹ thu hút rất nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội vì bề ngoài trẻ trung như gái đôi mươi của mẹ hot girl. Mặc dù đã ở lớn tuổi nhưng mẹ của Han Jeong Joo có làn da trắng hồng, căng bóng, rất ít nếp nhăn. Bên cạnh đó, gu thời trang thanh lịch cũng khiến bà mẹ U50 trông trẻ trung hơn rất nhiều. Phụ nữ Hàn Quốc rất chú trọng chăm sóc bản thân, đặc biệt là dưỡng da mặt, bởi vậy nên họ thường trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thât. Tuy nhiên, trông trẻ như chị em với con gái thì cô Lee Su Jin là số ít. Sinh năm 1969 nhưng mẹ hot girl Hàn Quốc sở hữu nhan sắc như mới chạm đến tuổi 25, nữ nha sĩ này được mệnh danh là "Bà mẹ trẻ nhất Hàn quốc". Không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, làn da mà ngay cả thiếu nữ cũng phải mơ ước, cô Lee Su Jin còn sở hữu một thân hình cân đối do chăm chỉ luyện tập thể thao. Từng khoe ảnh chụp chung với mẹ, hot boy Việt kiều Jonathan Nguyen (SN1996) khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung của mẹ anh. Lúc đầu, nhiều người nhầm tưởng người phụ nữ trong ảnh là bạn gái của Jonathan bởi phong cách ăn mặc trẻ trung và nhìn họ dường như không có khoảng cách tuổi tác. Bật mí bí quyết để giữ gìn nhan sắc của mẹ, hot boy gốc Việt cho biết: "Bí kíp không bị lão hóa của mẹ là ăn kiêng và tập thể dục. Bà ấy cũng có thói quen chăm sóc da". "Có một bà mẹ trẻ trung, xinh đẹp thật sự rất tuyệt, nhưng cũng bực mình vì nhiều người chỉ ngang tuổi tôi lại có ý định tán tỉnh mẹ" - Jonathan Nguyen than thở.

Là một hot girl có tiếng tại Hàn Quốc, Han Jeong Joo thừa hưởng hoàn toàn nét đẹp của mẹ. Cô nàng trông giống hệt mẹ với mắt hai mí, sống mũi cao, gương mặt ưa nhìn. Những bức ảnh của Han Jeong Joo cùng mẹ thu hút rất nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội vì bề ngoài trẻ trung như gái đôi mươi của mẹ hot girl. Mặc dù đã ở lớn tuổi nhưng mẹ của Han Jeong Joo có làn da trắng hồng, căng bóng, rất ít nếp nhăn. Bên cạnh đó, gu thời trang thanh lịch cũng khiến bà mẹ U50 trông trẻ trung hơn rất nhiều. Phụ nữ Hàn Quốc rất chú trọng chăm sóc bản thân, đặc biệt là dưỡng da mặt, bởi vậy nên họ thường trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thât. Tuy nhiên, trông trẻ như chị em với con gái thì cô Lee Su Jin là số ít. Sinh năm 1969 nhưng mẹ hot girl Hàn Quốc sở hữu nhan sắc như mới chạm đến tuổi 25, nữ nha sĩ này được mệnh danh là "Bà mẹ trẻ nhất Hàn quốc". Không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, làn da mà ngay cả thiếu nữ cũng phải mơ ước, cô Lee Su Jin còn sở hữu một thân hình cân đối do chăm chỉ luyện tập thể thao. Từng khoe ảnh chụp chung với mẹ, hot boy Việt kiều Jonathan Nguyen (SN1996) khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung của mẹ anh. Lúc đầu, nhiều người nhầm tưởng người phụ nữ trong ảnh là bạn gái của Jonathan bởi phong cách ăn mặc trẻ trung và nhìn họ dường như không có khoảng cách tuổi tác. Bật mí bí quyết để giữ gìn nhan sắc của mẹ, hot boy gốc Việt cho biết: "Bí kíp không bị lão hóa của mẹ là ăn kiêng và tập thể dục. Bà ấy cũng có thói quen chăm sóc da". "Có một bà mẹ trẻ trung, xinh đẹp thật sự rất tuyệt, nhưng cũng bực mình vì nhiều người chỉ ngang tuổi tôi lại có ý định tán tỉnh mẹ" - Jonathan Nguyen than thở.