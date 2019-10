MC chương trình Hugo: Người thành danh, kẻ kiên cường nghị lực

Vui cùng Hugo được xem là chương trình gắn với tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X đời đầu. Chương trình lên sóng từ tháng 5/2004 và nhanh chóng tạo ấn tượng tốt cho các bạn trẻ. Chương trình vui cùng Hugo được cho là bước đệm tạo nên tên tuổi của các MC, ca sĩ, diễn viên đình đám hiện nay như Thanh Vân Hugo, Hoàng Thuỳ Linh, MC Thanh Thảo, Diễm My 9X. Sau thành công của gameshow Vui cùng Hugo, Hoàng Thùy Linh (sinh năm 1988) tiếp tục để lại dấu ấn trong lòng khán giả với Nhật ký Vàng Anh phần 2 năm 2007. Đến năm 2010, cô bắt đầu trong vai trò ca sĩ. Mãi đến năm 2017, Hoàng Thùy Linh nhận được chú ý khi ra mắt tự truyện Vàng Anh & Phượng Hoàng kể về những biến cố cuộc đời và scandal năm xưa. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ liên tục cho ra đời các bản hit như Bánh trôi nước, Để Mị nói cho mà nghe, Tứ phủ... Sau Vui cùng Hugo, Thanh Vân (sinh năm 1985) được chú ý khi tham gia đóng phim Nhật ký Vàng Anh. Từ đây, cô xuất hiện nhiều hơn với vai trò MC của những chương trình như Chinh phục, Đường lên đỉnh Olympia, Vietnam's Got Talent, Vì bạn xứng đáng. Tháng 11/2016, tại chương trình Ghế không tựa, cô khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi chia sẻ gặp vấn đề sức khỏe về bệnh thanh quản và nhược thị. Hiện tại, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật trong vai trò MC và lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Thanh Thảo (sinh năm 1981) bén duyên với nghề MC từ đầu những năm 2000. Đến khi chương trình Vui cùng Hugo được HTV mua bản quyền, cô được mời làm MC. Sau đó, Thanh Thảo liên tục tạo dấu ấn qua các game show như Tam sao thất bản, Vietnam Idol... Năm 2007, Thanh Thảo kết hôn với chồng doanh nhân. Kể từ khi có hai con, cô lùi về chăm sóc gia đình nhỏ và ít xuất hiện trên sóng truyền hình. Sau Vân Hugo, Hoàng Thùy Linh và Thanh Thảo, Diễm My 9X (sinh năm 1990) là nhân vật tiếp theo gây dấu ấn với khán giả trong chương trình Vui cùng Hugo. Thời điểm ấy, cô mới chỉ 15 tuổi nhưng với lối dẫn tự tin và hồn nhiên Diễm My đã gây ấn tượng trong lòng khán giả. Đến năm lớp 11, Diễm My tạm ngừng hoạt động nghệ thuật và tập trung cho việc học. Đến năm 2008, hot girl 9X quay lại hoạt động nghệ thuật với thành tích giải nhì cuộc thi Người đẹp hoa anh đào. Sau đó, cô hoạt động chuyên nghiệp trong vai trò diễn viên và được công chúng đón nhận.

