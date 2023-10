“MC 3000 chữ” mặc váy dựng đứng gây tranh cãi, chính chủ nói gì?

Mới đây hình ảnh " nữ MC 3000 chữ" Thanh Thanh Huyền dẫn dắt sự kiện chung kết Người mẫu toàn năng (The new mentor) tối 15/10 được chia sẻ khắp cõi mạng. Theo đó, Thanh Thanh Huyền xinh đẹp mặc bộ đầm trắng có thiết kế lạ mắt với phần hai dây áo đẩy lên cao ngang đầu. Dù thích thú với chiếc váy của nữ MC có thiết kế lạ lẫm nhưng lại khiến người xem trố mắt khó hiểu, sau trận chung kết bộ váy này nhanh chóng gây tranh cãi. Netizen liên tục chia sẻ hình ảnh Thanh Thanh Huyền mặc chiếc đầm bay và đặt dấu hỏi. Không ít netizen còn chế ảnh nữ MC với chiếc đầm bay và thi nhau tặng kèm móc treo áo để phần dây đỡ... trống trải. Trước phản ứng này, nữ MC không hề khó chịu mà còn rất vui vẻ. Cô đăng tải những hình ảnh chế cháo về chiếc váy và khen mọi người ghép chiếc móc áo quá đỉnh. “Cộng đồng mạng ưu ái cho Huyền cái móc với kệ treo đồ, thấy dễ thương mà mọi người. Ai còn móc nào nữa comment luôn cho tui cười chung nè” - Thanh Thanh Huyền hào hứng khoe. Khi nhìn thấy khoảnh khắc tại sân khấu của Thanh Huyền, nhiều người liên tưởng đến hình ảnh những bộ váy được treo trên dây. Đây là lần hiếm hoi Thanh Thanh Huyền tự tin diện một thiết kế đầy độc đáo ở chốn đông người. Thanh Thanh Huyền trước đó luôn diện những bộ đồ lộng lẫy, gợi cảm nhưng chưa thật sự để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Thanh Thanh Huyền đã trở nên "phá cách" hơn so với phong cách thời trang vốn có. Ảnh: FBNV

