Mây sóng thần xuất hiện choán cả bầu trời Vinh, báo hiệu bão lớn

Sáng 6/9, nhiều khu vực ở thành phố Vinh và một số huyện lân cận thuộc tỉnh Nghệ An xuất hiện những đám mây kỳ lạ, như “sóng thần” trên bầu trời khiến nhiều người xôn xao. Nhiều người đã nhanh chóng chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội. Đám mây khổng lồ như được kết lại từ hàng ngàn đám mây nhỏ, liền thành 1 khối cuồn cuộn trên bầu trời như sóng thần. Đám mây xuất hiện thành từng dải và kéo dài theo dọc bờ biển. Những đám mây đen với hình thù kỳ dị xuất hiện trước cơn bão khiến nhiều người dân lo sợ xảy ra thời tiết cực đoan. Được biết, hiện tượng mây sóng thần này gọi là dải mây hoàn lưu xa của bão, thường xuất hiện trước hoặc sau cơn bão. Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 4h ngày 6/9, vị trí tâm siêu bão Yagi (bão số 3 trên Biển Đông) trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ninh khoảng 620km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h. Trong 24 giờ tới, bão Yagi cách Quảng Ninh khoảng 160km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km/h và đi vào Bắc vịnh Bắc Bộ. Trước đó, vào lúc 00h30 phút tối hôm qua ở thành phố Vinh, nhiều người truyền tay nhau hình ảnh được chụp lại ở đây với bầu trời sáng gần như ban ngày. Trời sáng trưng một cách bất thường khiến nhiều người lo lắng. Rất nhiều người bày tỏ sự hoảng hốt trước cảnh tượng bầu trời sáng nay: "Cầu mong mưa thuận gió hoà, cầu cho tất cả được bình an", "Sáng trên đường đi làm thấy giun chui ra ngoài với kiến rời tổ là khả năng bão sẽ mạnh thực sự", "Mây sóng thần - điềm báo thiên tai khủng khiếp sắp xảy ra. Cầu mong mọi người sẽ được bình an." (Ảnh: Tổng hợp Facebook)

