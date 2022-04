Bạn gái Đoàn Văn Hậu hé lộ về việc "nghiện" đồ local brand

Dù chưa chính thức công khai nhưng chuyện Đoàn Văn Hậu hẹn hò cùng Doãn Hải My là điều mà người hâm mộ chắc "như đinh đóng cột". Sau những lần lộ hint, cặp đôi vừa có màn xuất hiện cùng nhau tại đám cưới của Thành Chung - Tố Uyên. Tuy phải đối mặt với tin đồn thất thiệt nhưng không thể phủ nhận bạn gái Đoàn Văn Hậu được fan cưng như trứng. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, nắm trong tay không ít danh hiệu, cô nàng còn có tài kinh doanh và sở hữu thành tích học tập cực kỳ nổi trội. Qua những bức ảnh được cho "lên sóng", không khó để nhận ra Doãn Hải My là tiểu thư chính hiệu. Người đẹp sinh năm 2001 trưởng thành trong môi trường tốt, được bố mẹ hết mực yêu thương. Dù chuẩn tiểu thư nhưng một điều thú vị là cuộc sống của Doãn Hải My không phải chỉ xoay quanh hàng hiệu mà ngược lại, cô nàng rất thích diện trang phục bình dân phù hợp với vóc dáng. Mới đây nhất chắc chắn phải kể đến outfit được trưng dựng cho dịp đám cưới Chung - Uyên. Khi dân tình ùn ùn kéo vào hỏi xin info, Doãn Hải My không ngần ngại chia sẻ thông tin. Điều làm ai nấy bất ngờ là mức giá của thiết kế trang phục dự đám cưới của Doãn Hải My còn chưa đầy 2 triệu đồng. Lướt một vòng trang cá nhân của Hải My, netizen sẽ nhận ra sự xuất hiện của những item có giá từ vài trăm nghìn cho tới vài triệu "chiếm sóng" tới mức nào. Thậm chí, nói cô nàng "nghiện" đồ local brand cũng không hề quá. Sở hữu vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh", Doãn Hải My dư sức "cân" đẹp mọi phong cách khác nhau. Tuy nhiên, nổi bật hơn cả vẫn là style "bánh bèo" nữ tính. Những chiếc váy nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ luôn là sự lựa chọn hàng đầu, được Doãn Hải My ưu tiên hơn cả. Doãn Hải My còn biết cách làm mới bản thân, "đổi gió" bằng những set đồ sành điệu. Nhờ biết cách mix&match các item lại với nhau nên bạn gái cầu thủ đội tuyển Việt Nam luôn tạo ra được một tổng thể sang chảnh hết phần thiên hạ, khiến bất kỳ ai nhìn ngắm cũng khó lòng rời mắt. Vì nhận được quá nhiều tin nhắn hỏi xin địa chỉ sắm đồ nên Doãn Hải My thi thoảng còn "bật mí" luôn địa chỉ, giới thiệu những "mối ruột" của mình để chị em cùng đẹp. Đâu phải cứ "đắp" cả chục củ lên người thì mới đẹp, mới sang phải không không nào. Vậy mới thấy, câu nói "lụa đẹp vì người" cực kỳ phù hợp để mô tả bạn gái Đoàn Văn Hậu.

