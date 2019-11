"Mặt thần thái, dáng chuẩn" dàn người mẫu sinh năm 1996 gây ấn tượng

Dương Minh Ngọc là cái tên không còn xa lạ đối với giới trẻ và làng người mẫu ảnh Sài Gòn bởi tầng suất cô nàng xuất hiện trên các lookbook cho các hãng thời trang tương đối dày đặc. Hot girl là người Hà Nội nhưng hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Sở hữu thân hình không quá nổi trội nếu không muốn nói là mảnh mai với chiều cao 1m59 và cân nặng là 42 kg nhưng cô nàng lại có khuôn mặt cực kỳ thu hút. Hiện tại, trang Facebook cá nhân của Minh Ngọc có hơn 200,000 lượt theo dõi. Minh Ngọc cho biết, nghề mẫu ảnh đến với cô rất tự nhiên. Ban đầu cô chụp ảnh mẫu cho một tờ báo sau đó được giới thiệu cho shop thời trang và dần dần được nhiều người biết tới hơn, nhận được nhiều lời mời chụp lookbook hơn. Bên cạnh đó, cô nàng cũng tham gia đóng quảng cáo, đóng MV. Vi Nguyễn, tên đầy đủ là Nguyễn Tú Vi cũng là một trong những mẫu ảnh sinh năm 1996 đang rất được săn đón tại Sài Gòn. Sở hữu thân hình mảnh mai, mái tóc dài và gương mặt cực tây, cô nàng là mẫu hình tượng "nàng thơ" của nhiều nhiếp ảnh gia. Được đánh giá là sở hữu vẻ đẹp khá "chảnh", Tú Vi thừa nhận bản thân cô cũng lạnh lùng kèm khó tính và rất ít khi mở lời trước với ai. Tuy nhiên trong tình yêu lại là người nhõng nhẽo, nũng nịu. Vi Nguyễn cho biết, làm nghề mẫu ảnh không sung sướng như nhiều người nghĩ. Dù có thu nhập rất khá nhưng phải chụp vài trăm kiểu ảnh, thay vài chục bộ đồ trong vài tiếng cũng rất mệt. Cô nàng dự định tương lai sẽ chuyển hướng sang kinh doanh. Cũng sinh năm 1996, Thanh Thanh là hot girl LGBT có tiếng tại Sài Gòn. Sở hữu đôi mắt to tròn, sống mũi cao và khuôn miệng tươi, cô nàng cực kỳ hợp với phong cách sexy đang theo đuổi. Bên cạnh làm mẫu ảnh, Thanh Thanh còn kinh doanh mỹ phẩm online. Hiện trang cá nhân của cô nàng có gần 100.000 người theo dõi. Chuyện tình của cặp đôi LGBT Thanh Thanh và My Nguyễn cũng khiến nhiều người thích thú. Cả hai đều sở hữu ngoại hình cực phẩm. Thanh Thanh là người chủ động tiếp cận, khiến My Nguyễn trúng tiếng sét ái tình rồi quyết tâm phải "cưa đổ" bằng được hot girl Sài Thành. Cả hai cho biết cảm thấy hạnh phúc khi sống với tình yêu đích thực của cuộc đời. Clip Mẫu ảnh chuyên nghiệp là đây - Nguồn: Youtube

