Mạnh mẽ không thua gì con trai, nữ sinh Bách Khoa gây ấn tượng

Nguyễn Thị Kim Phụng sinh năm 1999, đến từ Hà Tĩnh là sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường, ĐH Bách khoa Hà Nội. Xuất thân là cựu học sinh chuyên Lý trường THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An, Phụng tâm sự mình có nền tảng kiến thức tự nhiên tốt. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, Kim Phụng còn gây ấn tượng bởi sự mạnh mẽ, cứng cỏi đậm chất con gái khối kỹ thuật. Nữ sinh 9X tâm sự, ngày đầu mới vào trường toàn nam nhân, cô nàng phải mất thời gian khá lâu để thích nghi với môi trường đại học. Chia sẻ về lý do lựa chọn học trường Đại học Bách khoa, Kim Phụng cho biết là do tình cờ được cô giáo dạy Hóa cấp 3 tư vấn. Bản thân cô nàng cũng có niềm đam mê với thể thao và biết được Bách khoa rất mạnh về điểm này nên cô quyết định đăng ký dự thi vào đây. Để có kết quả tốt tại ĐH Bách khoa Hà Nội, cô gái xứ Nghệ học cách phân chia thời gian hợp lý. Những ngày làm đồ án, Phụng thức đến 4-5h, liên tục trong một tuần, để kịp hoàn thiện. Vì học tập tại môi trường "kén" con gái nên luôn được các bạn nam trong lớp giúp đỡ, nhường nhịn. Sau 3 năm học, từ một cô nàng "bánh bèo", Kim Phụng ngày càng vững vàng, mạnh mẽ, biết chấp nhận thất bại và không từ bỏ dễ dàng. Nữ sinh Bách Khoa rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của khoa, của trường. Học trong ngôi trường nhiều nam giới, nữ sinh 9X được ưu ái hơn. Phụng là ban cán sự lớp, thành viên Liên chi Đoàn Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường, tham gia nhiều hoạt động tình nguyện. Cô gái giành học bổng vì kết quả học tập tốt. Đặc biệt, với niềm yêu thích môn thể thao vua, cô gái Hà Tĩnh còn tham gia CLB bóng đá nữ của Viện KH&CN Môi trường. Thời gian rảnh, Phụng nhận làm mẫu ảnh. Công việc giúp nữ sinh thỏa mãn sở thích chụp ảnh, kiếm thêm thu nhập trang trải học phí. Cô gái cố gắng sắp xếp để công việc không ảnh hưởng học tập. Kim Phụng tâm sự, mong muốn của cô là khi ra trường có thể làm đúng chuyên ngành đã học, trở thành kỹ sư môi trường, góp phần bảo vệ cuộc sống xung quanh.

