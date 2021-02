Màn rước dâu bá đạo, cả phố “cười lăn“ vì điều này

Vừa qua, một tài khoản Twitter người Indonesia đã đăng tải lên trang cá nhân của mình video về một đám cưới đặc biệt trong ngày mưa lũ ở Thủ đô Jakarta. Theo đó, cô dâu chú rể đã sử dụng chậu tắm em bé làm phương tiện rước dâu để tránh nước lũ. Đúng hôm ấy, trời mưa to và nước nhanh chóng dâng lên và có thể thấy mực nước đã lên tới đùi của người trưởng thành. Đây là lý do cho ra đời màn rước dâu bá đạo này. Được biết, đây chính là cách người thân nghĩ ra để cho cặp đôi không phải lội nước, tránh làm ướt lễ phục. Trên đường ra ngoài, cô dâu được người nhà che ô cẩn thận và được ôm hôn chúc phúc. Đây không chỉ là màn rước dâu bá đạo duy nhất, trước đó trên MXH xuất hiện không ít đám cưới bằng các "siêu xe" có một không ai tương tự. Hình ảnh chú rể mặc quẩn sooc, rước dâu bằng xe cút kít từng gây sốt trên MXH Trung Quốc. Thay bằng xe hơi sang trọng, chàng trai nghèo này dùng chiếc xe phụ hồ cũ kỹ để đón dâu. Chú rể vùng chăn lợn nổi tiếng khắp vùng Hoa Bắc, Trung Quốc đã có màn rước dâu độc đáo khiến cả thế giới biết đến nhờ một con lợn hơn 750kg để cõng cô dâu về nhà. Khi đoàn nhà gái đưa dâu tới, cô dâu ngồi lên mình chú lợn. Chú đã cõng cô dâu vào phòng hoa an toàn trong sự hò reo, cổ vũ của rất đông người đứng hai bên đường. Không chỉ trên thế giới, ở Việt Nam cũng có rất nhiều màn rước dâu độc lạ khác. Đánh nhớ nhất chính là lễ cưới giữa cô dâu Việt và chú rể người Thụy Điển tại thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận), khiến người xem thích thú. Cô dâu chia sẻ, khi cô nêu ý tưởng rước dâu bằng xe bò thì chồng ngoại quốc đã rất thích thú. Vậy là hai người ngồi trên chiếc xe bò được trang trí đẹp mắt, cô dâu cùng chồng tiến thẳng đến lễ đường. Rước dâu bằng dù lượn có thể nói là màn rước dâu độc đáo nhất trên thế giới, từng diễn ra tại Việt Nam. Cô dâu và chú rể là thành viên của 2 CLB dù lượn nổi tiếng ở Hà Nội nên họ quyết định tổ chức hôn lễ thể hiện đúng đam mê bản thân. Cô dâu chú rể cho biết đám cưới của họ từ lúc lên ý tưởng đến ngày thực hiện chỉ vỏn vẹn có 3 ngày, dưới sự trợ giúp của nhiều bạn bè trong câu lạc bộ. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Bi Hài Trong Đám Cưới Sao Việt: LÂM KHÁNH CHI "Lỗ Sấp Mặt" - Nguồn: YAN News

