Mãn nhãn cánh đồng hoa hướng dương lớn nhất Việt Nam đã bung nở

Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn, Nghệ An được trồng ban đầu với mục đích cung cấp nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho đàn bò. Tuy nhiên, khi hoa bung nở nơi đây nhanh chóng trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh; trở thành một sản phẩm du lịch riêng có ở Nghệ An. Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn, Nghệ An vẫn tạo nên một sức hút rất lớn với những người yêu du lịch. Một vài năm gần đây, ai cũng háo hức đến ngày hàng chục ha hoa hướng dương cùng bung nở, tạo ra một cảnh tượng hoành tráng giữa tiết trời mùa đông. Năm nay diện tích trồng hoa tăng lên gần 60ha, tạo ra một không gian choáng ngợp, rực rỡ màu vàng của loài hoa luôn hướng về mặt trời. Được biết năm nay hoa hướng dương có thể nở thành 3 đợt: đợt đầu nở từ tháng 12 và đợt cuối tàn vào thời điểm sát Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi. Hiện tại mỗi ngày cánh đồng hoa hướng dương đón hàng trăm lượt khách tới tham quan, chụp ảnh. Du khách hoàn toàn không mất phí khi tới đây. Một vài năm trở lại đây, lễ hội hoa hướng dương Nghệ An lại được tổ chức nhằm tôn vinh loài hoa đẹp cũng như tạo thêm điều kiện phát triển du lịch địa phương. Đây được coi là một sự kiện lớn thu hút đông đảo du khách khắp nơi tham gia trong sự hào hứng, vui vẻ.

