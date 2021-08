Mâm cơm mùa dịch, netizen khóc than "còn cái nịt" là có thật

Khi những ngày giãn cách căng thẳng, không còn lê la hàng quán, mâm cơm nhà là lựa chọn bắt buộc của chúng ta. Tầm này ở nhà nấu cơm không chỉ vừa bảo vệ sức khoẻ bản thân và gia đình mà còn là một cách giúp mọi người giải khuây trong thời gian ở nhà không la cà. Vậy là cõi mạng rần rần khoe mâm cơm mùa dịch, mâm cơm nhà nấu thì cũng có this có that. Mới đây, trên mạng có người khoe mâm cơm đầy đủ món ăn, còn bày biện tinh tế không kém nhà hàng. Bên cạnh đó, có bạn than thở "giờ cái mâm cũng chẳng còn!". Thử dạo một vòng xem mâm cơm mùa dịch của cộng đồng mạng dân mạng được phen cười "ná thở". Đặc biệt những mâm cơm dạng sơ sài ngày dịch bỗng dưng lại khiến dân mạng chú ý. Thay vì đuề huề thịt cá thì anh thanh niên lại khoe mâm cơm chỉ có bát cơm trắng, chén nước mắm và thứ bên trong nồi là "tôm cua cá" đủ cả nhưng lại bằng giấy. Bữa cơm mùa dịch theo lời của mẹ chồng "nước lọc và muối" cũng được. Mâm cơm khá nhiều món nhưng người ăn lại phải dùng trí tưởng tượng để thưởng thức. Cái giá của bữa cơm mùa dịch ăn gì cũng được. Khá khẩm hơn thì mâm cơm này có mì và một bát nước lọc ở giữa. Mời độc giả xem video: Khám phá những món cơm ngon nhất Việt Nam nhìn mà phát thèm - Nguồn: YAN News

