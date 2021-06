Khoe mâm cơm ngon lành, hot girl Hải Phòng chuẩn "cô vợ quốc dân"

Gái xinh bình thường đã rất có sức hút nhưng nếu biết nấu cơm, đảm đang thì lại càng là điểm mạnh khiến các chàng trai phải u mê hơn bao giờ hết. Mới đây, Nguyễn Minh Trang (26 tuổi - Hải Phòng) là hot girl kiêm diễn viên trẻ, từng làm điên đảo cõi mạng vì những khoảnh khắc xinh đẹp của mình là ví dụ điển hình cho việc "đẹp đảm đang" khi khoe mâm cơm siêu chất lượng. Với công việc là diễn viên kiêm người mẫu ảnh nên Minh Trang khá bận rộn. Nhưng hot girl 9X này vẫn tranh thủ vào bếp và khiến dân tình trầm trồ vì năng lực nấu nướng. Trên trang cá nhân, Minh Trang thường xuyên chia sẻ những bữa ăn mình tự làm. Dù ở một mình, bữa cơm với những món ăn cũng khá đơn giản nhưng những tác phẩm của Minh Trang được đánh giá cao bởi cách trình bày và chất lượng. Dù cho rằng những món ăn mình nấu khá cơ bản nhưng nếu để ý thì thực đơn của Minh Trang mỗi bữa rất đa dạng. Hot girl đa tài này có thể nấu từ món chay đến mặn, từ healthy đến "xôi thịt" đều đủ hết. Minh Trang cũng thoải mái chia sẻ về những bữa ăn của mình: "Nếu đi làm thì mình dậy trước 1 tiếng để nấu ăn và nấu nước đỗ đen mang đi. Hôm nào không nấu được hoặc đi làm sớm quá, mình mới order đồ ăn ngoài vì khá kén ăn". Hóa ra vì lý do khá kén ăn nên Minh Trang đã tạo nên thói quen nấu ăn cho bản thân và từ đó khiến bao chàng trai phải say mê mình. Dưới phần bình luận những bức ảnh khoe mâm cơm của Minh Trang, không ít dân mạng để lại comment với đại ý vào trang cá nhân của hot girl "đẹp đảm đang" này, không ít người được no cả mắt lẫn dạ dày. Bên cạnh đó, Minh Trang cũng chia sẻ thêm, khi có bạn đến chơi nhà, cô nàng sẽ làm nhiều món hơn nhưng phong độ ngon lành, bắt mắt thì không suy chuyển chút nào.

