Make up xấu xí “xúc phạm người nhìn“, cô gái bỗng nổi như cồn

Thay vì make up để trở nên xinh đẹp thì cô gái này lại lựa chọn việc để mình đã xấu nay còn xấu hơn. Cụ thể, cô nàng trang điểm mặt trắng bệch, môi tô son đỏ chót, để lông mi dày cộp xấu như "ma chê quỷ hờn" và đăng tải những clip make up đó lên mạng xã hội. Phong cách trang điểm không giống ai này của cô gái đã nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt thích. Thậm chí trang cá nhân của cô còn thu về 190.000 người theo dõi với 1,8 triệu lượt thích. Đáng chú ý hơn, khi rũ bỏ những lớp trang điểm kinh dị, cô gái này càng khiến người ta hãi hùng với nhan sắc thật cũng không đẹp hơn là mấy. Có lẽ, chính bởi nhan sắc cùng sở thích make up kì lạ đã giúp cô nàng trở thành "hiện tượng mạng" được nhiều người quan tâm. Không riêng gì ở nước ngoài, tại Việt Nam trước đây cũng xuất hiện một trường hợp từng gây bão mạng khi cô nàng chia sẻ những bức ảnh trang điểm cực xấu xí. Cô nàng này là Thảo Trang, mặc dù có khuôn mặt khá ưa nhìn nhưng cô lại có niềm đam mê biến mình trở thành một người xấu xí khó hiểu. Những bức ảnh trang điểm xấu xí của Thảo Trang thu hút cả chục ngàn lượt xem và cô nàng cũng bất ngờ được dân mạng chú ý đến. Sự nổi tiếng bằng cách này dù nhận về nhiều bình luận trái chiều thế nhưng đây là cách để giải tỏa áp lực từ những khuôn mặt xấu xí như thế này. Mời quý độc giả đón xem thêm video Hiện tượng mạng xã hội: Những hào quang "bong bóng" - Nguồn: KÊNH VTC1

