Mải mê chụp ảnh “sống ảo”, cô gái lĩnh hậu quả đau điếng

Mới đây đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái mải mê chụp ảnh " sống ảo" trên mâm cơm và ngã sõng soài đã nhận về sự chú ý của cư dân mạng. Ảnh: Chụp màn hình ViralHog Theo clip ghi lại, khi các món đã được bày biện đầy đủ lên bàn và chỉ chờ mọi người vào chỗ ngồi ăn thì cô gái đã đề nghị phải chụp ảnh lúc mọi thứ còn nguyên vẹn để khoe với bạn bè trên mạng. Ảnh: Chụp màn hình ViralHog Cô gái đứng hẳn lên ghế và chụp mâm cơm ở mọi góc độ, những người xung quanh có lẽ đã quá quen nên đã kiên nhẫn chờ đợi cô gái này. Ảnh: Chụp màn hình ViralHog Màn chụp ảnh sống ảo trên mâm cơm của cô gái tưởng chửng sẽ diễn ra suôn sẻ nhưng hậu quả sau đó lại làm không ít người cười nghiêng ngả. Ảnh: Chụp màn hình ViralHog Chỉ trong tích tắc vì bị mất thăng bằng mà cô ngã ngửa ra đằng sau, chân vướng vào cạnh bàn kéo theo cả mâm cơm rơi xuống đất. Ảnh: Chụp màn hình ViralHog Toàn bộ khoảnh khắc hài hước này đã được camera của gia đình ghi lại khiến người xem không nhịn được cười. Ảnh: Chụp màn hình ViralHog May mắn là cô gái không bị ảnh hưởng gì nhiều dù suýt bị chiếc bàn đổ vào người còn mâm cơm thì đã vơi đi 2/3 số món. Ảnh: Chụp màn hình ViralHog Nhìn những hình ảnh này, nhiều người không khỏi giật mình vì bản thân cũng có thói quen chụp ảnh sống ảo trên mâm cơm. Ảnh: Chụp màn hình ViralHog "Tự nhiên nhìn thấy bản thân mình đâu đây. Nhưng may là cũng không bất chấp đến mức đứng hẳn lên ghế như thế", "Can cái tội mải mê chụp ảnh sống ảo mà nhận hậu quả", "Thế là đi tong cả bữa cơm rồi. Nhìn ảnh trong điện thoại cũng đâu có no được đâu",...là những bình luận của netizen. Ảnh: Chụp màn hình ViralHog Trước đó, một anh chàng cũng rời vào tình huống mất ăn tương tự cũng chỉ về thích chụp ảnh trước khi ăn. Ảnh: Chụp màn hình TikTok K.T.T Dù được can ngăn nhưng chàng trai vẫn quyết chụp bằng được và còn đứng hẳn lên ghế. Xui rủi làm sao anh lại trượt chân ngã úp mặt xuống bàn. Dù không bị thương do khoảng cách không cao nhưng cả bàn thức ăn lẫn nồi lẩu đều “đáp đất”. Ảnh: Chụp màn hình TikTok K.T.T

