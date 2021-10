Mạc Hồng Quân và vợ cười tít mắt tổ chức lễ cưới tại Czech

Mới đây những hình ảnh đám cưới tại CH Czech của vợ chồng Mạc Hồng Quân thu hút sự chú ý của nhiều NHM trong nước. Theo chia sẻ của vợ Mạc Hồng Quân là Kỳ Hân, bữa tiệc cưới có 200 khách là người thân, bạn bè của gia đình chồng cô ở CH Czech. Kỳ Hân mặc chiếc váy lụa màu trắng đặt may từ Việt Nam, còn cầu thủ Mạc Hồng Quân diện vest xanh mua trong chuyến du lịch Tây Ban Nha cách đây vài tuần. Vợ chồng Mạc Hồng Quân coi đây là dịp báo hỷ kết hợp mừng sinh nhật sớm cho con trai út, bé Dưa Hấu. Kỳ Hân thấy bình thường trong suốt quá trình chuẩn bị nhưng hôm tiệc chính, cô run như lần đầu được lên xe hoa. Theo chia sẻ của Kỳ Hân, lúc MC mời lên phát biểu, cô bối rối, nói không nên lời. Kỳ Hân cười suốt buổi tiệc vì hạnh phúc. Hai con trai của cô, bé Tỏi và Dưa Hấu, mặc bảnh bao trong ngày vui của bố mẹ. Kỳ Hân có nhiều thời gian chụp ảnh và đón khách vì các con không quấy khóc. Bé Tỏi thích thú vì hôm đó có nhiều bạn cùng tuổi còn Dưa Hấu bỗng "dễ tính", ai bế cũng theo. Trước ngày tổ chức đám cưới tại Czech, Kỳ Hân đã ở đây gần một năm và chuẩn bị đưa hai con về Việt Nam vào cuối tháng 10. Bố mẹ Mạc Hồng Quân hiện kinh doanh tự do ở Praha. Không gian tiệc cưới phong cách hoa cỏ, do Kỳ Hân lên ý tưởng và thuê đơn vị tổ chức sự kiện thực hiện. Cô và ông xã còn tự cắm 20 cốc hoa trang trí bàn tiệc vì không chọn được nơi đặt hoa ưng ý. Trước đó, Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân tổ chức đám hỏi ở quê nhà cô dâu tại Sóc Trăng và hôn lễ ở TP HCM vào tháng 6/2016.

