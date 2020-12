Mặc anti fan chế giễu, Chi Pu và Ngọc Trinh tự tin “pose” dáng

Thời gian vừa qua, cặp đôi Ngọc Trinh và Chi Pu trở thành cặp đôi đặc biệt được dân tình chú ý kể từ khi mỹ nhân miền Tây đóng MV Cung đàn vỡ đôi. Đó là lần đầu tiên cô đồng ý tham gia sản phẩm âm nhạc, làm vai phụ để hỗ trợ người khác. Hai cô gái đều đi theo hình ảnh gợi cảm, quyến rũ nên khá hợp nhau. Càng về sau họ có những hoạt động để kết hợp từ thực hiện các bộ hình cho đến cuộc hẹn ăn uống, chung vui, từ đó lượng người theo dõi trang mạng xã hội tăng. Cặp chị em Ngọc Trinh - Chi Pu thời gian gần đây luôn xuất hiện đầy gợi cảm trong các bộ ảnh mới của mình. Dù gây ra nhiều tranh cãi nhưng hai người đẹp này vẫn chơi hết mình với loạt trang phục gợi cảm khiến cánh mày râu mê mệt. Hai người đẹp showbiz Việt thời gian gần đây luôn xuất hiện đầy gợi cảm và chăm chỉ đầu tư để có nhiều bộ ảnh nóng bỏng mắt. Ngọc Trinh từng gây bão mạng xã hội khi diện cả cây đồ trắng muốt với quần xuyên thấu lộ vòng 3. Nếu Chi Pu gây chú ý với thân hình nóng bỏng thì người chị Ngọc Trinh chuyên khoác lên mình thời trang hở bạo tôn vòng 1. Cả Ngọc Trinh lẫn Chi Pu biết được lợi thế hình thể của mình nên rất tích cực khoe mình trong loạt items thiếu vải và hở táo bạo. Hai người đẹp vừa có chuyến du lịch chung ra Phú Quốc, kết hợp chụp hình cùng chiếc ván trượt Chanel. Nhan sắc và vóc dáng của Ngọc Trinh và Chi Pu được đánh giá "một 9 một 10" không ai kém ai. Bộ ảnh bikini màu be mới đây của Ngọc Trinh đã gây náo loạn mạng xã hội khi mix kèm với các phụ kiện nổi bật Đôi "chị chị em em" chụp ảnh chung thì dân tình phải than trời vì quá xinh đẹp và gợi cảm giống nhau. Ảnh: Facebook nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: Cân Nặng Thấp Kỷ Lục Của Các Mỹ Nhân Việt NGỌC TRINH Không "On Top" - Nguồn: YAN News

Thời gian vừa qua, cặp đôi Ngọc Trinh và Chi Pu trở thành cặp đôi đặc biệt được dân tình chú ý kể từ khi mỹ nhân miền Tây đóng MV Cung đàn vỡ đôi. Đó là lần đầu tiên cô đồng ý tham gia sản phẩm âm nhạc, làm vai phụ để hỗ trợ người khác. Hai cô gái đều đi theo hình ảnh gợi cảm, quyến rũ nên khá hợp nhau. Càng về sau họ có những hoạt động để kết hợp từ thực hiện các bộ hình cho đến cuộc hẹn ăn uống, chung vui, từ đó lượng người theo dõi trang mạng xã hội tăng. Cặp chị em Ngọc Trinh - Chi Pu thời gian gần đây luôn xuất hiện đầy gợi cảm trong các bộ ảnh mới của mình. Dù gây ra nhiều tranh cãi nhưng hai người đẹp này vẫn chơi hết mình với loạt trang phục gợi cảm khiến cánh mày râu mê mệt. Hai người đẹp showbiz Việt thời gian gần đây luôn xuất hiện đầy gợi cảm và chăm chỉ đầu tư để có nhiều bộ ảnh nóng bỏng mắt. Ngọc Trinh từng gây bão mạng xã hội khi diện cả cây đồ trắng muốt với quần xuyên thấu lộ vòng 3. Nếu Chi Pu gây chú ý với thân hình nóng bỏng thì người chị Ngọc Trinh chuyên khoác lên mình thời trang hở bạo tôn vòng 1. Cả Ngọc Trinh lẫn Chi Pu biết được lợi thế hình thể của mình nên rất tích cực khoe mình trong loạt items thiếu vải và hở táo bạo. Hai người đẹp vừa có chuyến du lịch chung ra Phú Quốc, kết hợp chụp hình cùng chiếc ván trượt Chanel. Nhan sắc và vóc dáng của Ngọc Trinh và Chi Pu được đánh giá "một 9 một 10" không ai kém ai. Bộ ảnh bikini màu be mới đây của Ngọc Trinh đã gây náo loạn mạng xã hội khi mix kèm với các phụ kiện nổi bật Đôi "chị chị em em" chụp ảnh chung thì dân tình phải than trời vì quá xinh đẹp và gợi cảm giống nhau. Ảnh: Facebook nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: Cân Nặng Thấp Kỷ Lục Của Các Mỹ Nhân Việt NGỌC TRINH Không "On Top" - Nguồn: YAN News