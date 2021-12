Lý Tử Thất tiết lộ về cuộc sống cá nhân, netizen ngỡ ngàng

Kể từ khi bắt đầu đăng những video mộc mạc, dân dã về cuộc sống đồng quê của mình vào năm 2016, đến nay Lý Tử Thất đã trở thành một trong những ngôi sao mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, được gọi là “tiên nữ đồng quê” bởi vẻ đẹp thanh thuần dung dị. Cộng đồng mạng bị thu hút với cảnh Youtuber Lý Tử Thất tự tay làm đồ nội thất bằng tre và nhuộm quần áo bằng vỏ trái cây. Nếu muốn có nước tương, cô sẽ tự trồng đậu nành… Các món ăn được chế biến ngon mắt với những nguyên liệu “mùa nào thức nấy” do chính tay cô nàng tự trồng hoặc vào rừng hái. Clip của Lý Tử Thất đẹp như những thước phim điện ảnh với âm thanh sống động từ các dụng cụ nấu nướng va chạm lanh canh, tiếng gió thổi xào xạc, tiếng thiên nhiên nước chảy róc rách... Năm ngoái, Lý Tử Thất chính thức là YouTuber Trung Quốc đầu tiên cán mốc 10 triệu lượt người subcribe kênh cá nhân. Bên cạnh đó, cô nàng còn có tới hàng chục triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội như Weibo, YouTube, Instagram, Douyin… Trong bài phỏng vấn mới nhất, Lý Tử Thất chia sẻ mình vẫn duy trì nếp sống bình dị bên bà nội ở thôn quê. Cô không theo đuổi những món đồ xa xỉ do không có nhiều nhu cầu vật chất, vì vây vẫn chưa mua nhà mua xe mà để dành toàn bộ số tiền kiếm được để gửi tiết kiệm ngân hàng. Lý Tử Thất cũng tiết lộ vẫn mặc lại những món đồ đã cũ nhiều năm và sắp tới sẽ tự mình sửa sang lại ngôi nhà ở quê. Cách đây chưa lâu, các fan trong nước lẫn quốc tế không khỏi ngỡ ngàng khi nghe tin Lý Tử Thất tạm dừng hoạt động kênh YouTube. Thông tin Lý Tử Thất dừng hoạt động trên Youtube được chính trợ lý của cô đưa ra. Theo đó, lý do Lý Tử Thất dừng hoạt động Youtube còn vướng bận việc học, chưa có thời gian cân bằng giữa công việc và cuộc sống của chính mình. Sốc hơn nữa, dù đã 31 tuổi nhưng hiếm người biết Lý Tử Thất còn chưa… tốt nghiệp cấp 3. Ngoài ra, người trợ lý này cũng tiết lộ kênh YouTube của Lý Tử Thất sẽ tạm ngưng đăng video một thời gian để điều chỉnh. Dù vậy, cô vẫn sử dụng mạng xã hội để cập nhật cho người hâm mộ về cuộc sống thường ngày của mình. Sản phẩm gần nhất trên kênh YouTube được Lý Tử Thất đăng tải từ ngày 14/7. Bẵng đi hơn 1 tháng, cô chưa đăng thêm bất kỳ video mới nào khiến nhiều khán giả vô cùng sốt ruột.

