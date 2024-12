Ly hôn 7 tháng, MC Mai Ngọc khoe giấy kết hôn với doanh nhân

Bất ngờ hơn cả những tiếng chuông mừng năm mới, MC Mai Ngọc mới đây đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi chính thức công khai khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh nửa kia trong lễ dạm ngõ và đăng ký kết hôn. Trong tà áo dài trắng tinh khôi, Mai Ngọc tỏa sáng rạng rỡ, gương mặt rạng ngời niềm vui của cô dâu mới. Dù khéo léo che đi gương mặt của ông xã, nhưng qua ánh mắt và nụ cười của cả hai, ai cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của nữ MC cùng ông xã. Cô nàng cầm tấm bảng với dòng chữ "chứng nhận đã có chủ" trong sự vui mừng của bạn bè, người thân khi ở địa điểm đăng ký kết hôn. Công khai có tin vui vào ngày cuối cùng của năm 2024, Mai Ngọc không giấu nổi sự xúc động: ""Là một người phụ nữ ở độ tuổi U40, trải qua biến cố, có lẽ phần nào đấy, Ngọc muốn giữ nhiều hơn sự riêng tư trong chuyện tình cảm. Nên đến hôm nay vừa là sinh nhật vừa là ngày cuối cùng của năm cũ, Ngọc mới xin phép được chia sẻ niềm vui của mình đến mọi người". Được biết, chồng Mai Ngọc là doanh nhân quê ở Bắc Giang, hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng. Ở phần bình luận, nhiều người đã gửi lời chúc phúc đến nữ MC: "Chúc mừng hạnh phúc em nhé", "ai cũng xứng đáng được hạnh phúc và yêu thương. Chúc mừng chị", "Chúc mừng MC đẹp nhất VTV", "wish you all the best nhé, sau tất cả vì cô gái ấy xứng đáng!". Vài ngày trở lại đây, mạng xã hội xôn xao hình ảnh Mai Ngọc tổ chức đám cưới. Tuy nhiên lễ cưới diễn ra kín đáo, với sự có mặt của số lượng ít khách mời. Trong những hình ảnh hiếm hoi từ đám cưới của Mai Ngọc, người đẹp diện váy cưới cúp ngực đính kết lộng lẫy. Còn chú rể diện vest lịch lãm. Trước đó ít lâu, Mai Ngọc tuy không công khai chuyện tình cảm nhưng đã để lộ một số hình ảnh ẩn ý khiến nhiều người đoán được rằng cô nàng đã tìm được hạnh phúc mới. Hồi tháng 4, Mai Ngọc xác nhận chia tay doanh nhân Hoài Nam sau 17 năm bên nhau.

