Lượn Instagram, dân mạng lọt ngay vào mê cung hot girl Việt gợi cảm

Trên Instagram, Ngọc Quỳnh rất nổi tiếng với hơn 453.000 người theo dõi. Hot girl Việt sinh năm 2001, cựu học sinh tại trường Trần Phú (TP.HCM) gây ấn tượng khi sở hữu một gương mặt rất xinh đẹp mà theo nhiều người đánh giá là vừa dễ thương vừa có những đường nét tựa như gái Hàn. Ngọc Quỳnh được nhiều người gọi là "nữ thần đồng phục", vì sự dễ thương, xinh xắn khi diện đồng phục của mình. Trên các trang mạng xã hội cá nhân, hot girl Instagram đáng yêu thường chia sẻ những tấm ảnh đời thường cùng những tấm ảnh streetstyle cực chất, không quên khoe triệt để gương mặt thiên thần của mình. Nhan sắc đẹp, thân hình hoàn hảo, chính vì vậy, dù đang đi học nhưng Quỳnh chính là "gương mặt vàng" của làng thời trang Sài Gòn khi được mời tham gia vào rất nhiều dự án khác nhau, từ việc làm KOLs, làm người mẫu ảnh… Hồng Vân cũng là hot girl nổi tiếng trên Instagram với hơn 243.000 người theo dõi. Người đẹp từng gây náo loạn mạng xã hội bởi bức ảnh thẻ hoàn hảo của mình. Hồng Vân sở hữu sống mũi thẳng, làn da trắng, nét nào chuẩn nét đó, nên dù trang điểm đậm hay nhạt, nhan sắc của cô nàng trông cũng rất hoàn hảo. Không chỉ sở hữu khuôn mặt cá tính Hồng Vân còn sở hữu vóc dáng hoàn hảo với số đo ba vòng 90-66-95. Cô nàng cũng rất biết khoe khéo lợi thế body của mình trên MXH. Có lẽ, đó chính là một trong những lý do khiến Hồng Vân trở thành gương mặt quảng cáo và lookbook của nhiều thương hiệu. Huyền Trân tên đầy đủ là Trương Võ Huyền Trân. Cô nàng từng leo chiễm chệ lên trang chủ của một vài tờ báo Trung vì loạt ảnh bikini gây sốc với nhan sắc và body S-line đáng mơ ước. Bụng phẳng, ngực đầy, eo thon và vòng 3 vừa phải – tất cả đã làm nên sự gợi cảm thu hút của Huyền Trân. Kể cả khi mặc đồ "bánh bèo" nữ tính, Huyền Trân cũng khiến người ta xao động vì vẻ đẹp của mình. Trương Võ Huyền Trân hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn trong lĩnh vực spa, làm đẹp, khá kín tiếng trên MXH. Dư Hàng My là em họ của giọng ca “Em gái mưa” – ca sĩ Hương Tràm. Dù bắt đầu nổi tiếng từ khi xuất hiện trong những bức ảnh mà nữ ca sĩ đăng tải trên Facebook cá nhân, nhưng thực tế, cô nàng mới bùng nổ nhan sắc và được chú ý nhiều hơn trên MXH thời gian gần đây. Mặc dù chỉ cao có 1m53 nhưng Hàng My vẫn khiến người ta không rời mắt bởi sự sành điệu và vẻ ngoài căng tràn của mình. Nhận thức rõ lợi thế ngoại hình, cô nàng thường xuyên diện những bộ trang phục hot hit. Hàng My thường xuyên "đốt mắt" cư dân mạng với những shoot hình nóng bỏng, mang hơi hướng phóng khoáng và hiện đại. Mời quý độc giả xem video: Những hot girl tên Việt mặt Tây thường bị nhầm là con lai - Nguồn: Youtube

