Lợi dụng người quá cố, Duy Thường TV bị chỉ trích nặng nề

Mới đây, nhóm Youtuber Duy Thường TV đã liên tục đăng clip gọi hồn Nam Ok và Lê Thắng (cùng team Duy Thường) lên mạng xã hội làm nhiều người vô cùng bức xúc. Cụ thể, nhóm Duy Thường TV liên tục đăng 3 clip liên quan đến chủ đề "gọi hồn". Trong đó có 2 clip được cắt nhỏ diễn biến và clip "Nam Ok hiện hồn về báo lý do Gia Huy vẫn may mắn sống sót trên chuyến xe tử thần". Những đoạn clip câu view bất chấp này của Youtuber Duy Thường TV nhận về hàng trăm ngàn lượt xem trên mạng xã hội, trong đó xuất hiện nhiều bình luận chỉ trích, phẫn nộ. Dưới bài đăng của nhóm Youtuber Duy Thường TV, cư dân mạng để lại bình luận chỉ trích, lên án hành động không suy nghĩ này: "Hãy để người đã khuất được yên nghỉ. Đừng làm trò nữa", "Sao phải quay lại, nếu có tình thì không cần câu like nhé!'',... Trước đó, Duy Thường từng bị chỉ trích dữ dội khi đến viếng Nam Ok nhưng mang theo dàn ekip quay chụp từ đầu đến cuối rồi đăng clip lên mạng hút tương tác. Khi trao tiền viếng, Duy Thường TV mời phụ huynh của Nam OK để chia sẻ và có người đi theo để ghi hình. Đoạn clip được chia sẻ nhận về nhiều bình luận mỉa mai, công kích cho rằng Duy Thường TV ''làm màu'' và ''tranh thủ kiếm sự chú ý''. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng việc Duy Thường TV quay clip ghi lại cảnh trao nhận tiền phúng viếng để minh bạch, sau này đỡ vướng ''ồn ào sao kê''. Hiện những đoạn clip ghi lại cảnh gọi hồn Nam Ok của Duy Thường TV vẫn gây tranh cãi dữ dội từ cộng đồng mạng. YouTuber Duy Thường tên thật là Đào Văn Thường, sinh ra và lớn lên ở huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang). Được biết, Duy Thường có trong tay 1 nhóm chuyên sản xuất video trên kênh Duy Thường Team với hơn 1 triệu người đăng ký. Hầu hết những video trên 2 kênh Duy Thường TV và Duy Thường Team đều có nội dung xoay quanh cuộc sống đời thường. Tuy nhiên, kênh Youtube của Duy Thường lại vướng nhiều chỉ trích khi đăng tải nội dung phản cảm, ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

Mới đây, nhóm Youtuber Duy Thường TV đã liên tục đăng clip gọi hồn Nam Ok và Lê Thắng (cùng team Duy Thường) lên mạng xã hội làm nhiều người vô cùng bức xúc. Cụ thể, nhóm Duy Thường TV liên tục đăng 3 clip liên quan đến chủ đề "gọi hồn". Trong đó có 2 clip được cắt nhỏ diễn biến và clip "Nam Ok hiện hồn về báo lý do Gia Huy vẫn may mắn sống sót trên chuyến xe tử thần". Những đoạn clip câu view bất chấp này của Youtuber Duy Thường TV nhận về hàng trăm ngàn lượt xem trên mạng xã hội, trong đó xuất hiện nhiều bình luận chỉ trích, phẫn nộ. Dưới bài đăng của nhóm Youtuber Duy Thường TV, cư dân mạng để lại bình luận chỉ trích, lên án hành động không suy nghĩ này: "Hãy để người đã khuất được yên nghỉ. Đừng làm trò nữa", "Sao phải quay lại, nếu có tình thì không cần câu like nhé!'',... Trước đó, Duy Thường từng bị chỉ trích dữ dội khi đến viếng Nam Ok nhưng mang theo dàn ekip quay chụp từ đầu đến cuối rồi đăng clip lên mạng hút tương tác. Khi trao tiền viếng, Duy Thường TV mời phụ huynh của Nam OK để chia sẻ và có người đi theo để ghi hình. Đoạn clip được chia sẻ nhận về nhiều bình luận mỉa mai, công kích cho rằng Duy Thường TV ''làm màu'' và ''tranh thủ kiếm sự chú ý''. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng việc Duy Thường TV quay clip ghi lại cảnh trao nhận tiền phúng viếng để minh bạch, sau này đỡ vướng ''ồn ào sao kê''. Hiện những đoạn clip ghi lại cảnh gọi hồn Nam Ok của Duy Thường TV vẫn gây tranh cãi dữ dội từ cộng đồng mạng. YouTuber Duy Thường tên thật là Đào Văn Thường, sinh ra và lớn lên ở huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang). Được biết, Duy Thường có trong tay 1 nhóm chuyên sản xuất video trên kênh Duy Thường Team với hơn 1 triệu người đăng ký. Hầu hết những video trên 2 kênh Duy Thường TV và Duy Thường Team đều có nội dung xoay quanh cuộc sống đời thường. Tuy nhiên, kênh Youtube của Duy Thường lại vướng nhiều chỉ trích khi đăng tải nội dung phản cảm, ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar