Bị CSGT xử phạt, YouTuber Duy Thường tỏ thái độ gây bức xúc

Mới đây, Duy Thường - chủ kênh YouTube đăng tải đoạn clip ghi lại sự việc bị CSGT xử phạt vì lỗi chạy quá tốc độ. Nhưng thái độ, lời nói của YouTuber này gây tranh cãi. Sự việc diễn ra vào chiều ngày 20/10. Lúc này, chủ kênh Youtube Duy Thường TV cùng nhóm bạn của mình điều khiển xe ô tô Mercedes E300 lưu thông trên đường dân sinh thuộc khu vực cầu Kép, thị trấn Kép, Lạng Giang, Bắc Giang. Tuy nhiên, nhóm chạy xe quá tốc độ cho phép. Phát hiện, lực lượng CSGT đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra và lập biên bản xử phạt với chủ kênh Youtube Duy Thường. Bị công an bắt, ê-kíp kênh Youtube Duy Thường "tiện thể" làm luôn clip đăng trên kênh. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý đổ dồn vào thái độ của nhân vật chính. Khi thấy ghi hình, cán bộ công an nhắc nhở nhóm Duy Thường rằng: ''Em có quyền ghi hình giám sát nhưng em phải sử dụng hình ảnh với mục đích cá nhân riêng. Nếu ảnh hưởng đến lực lượng của anh, em phải hoàn toàn chịu trách nhiệm". Duy Thường trả lời CSGT rằng: ''Em quay cá nhân của em, em làm cái gì là việc của em. Em không biết lực lượng của anh là ai nhưng em có quyền giám sát''. Trên đường về, nhóm Duy Thường cũng quay clip cận để nêu cảm nhận sau khi bị xử phạt. Đáng chú ý trong đó, Duy Thường bày tỏ: "Mình chạy sai thì mình bị phạt thôi. Các chú cũng vất vả có lòng tốt muốn nhắc nhở mình để lần sau đi đúng. Nhưng mình đi quá mất có mấy km thôi. Thôi thì người dân Việt Nam, Duy Thường là người con Bắc Giang, các chú cũng là người Bắc Giang thì chúng ta yêu thương nhau và chúng ta phải bắt nhau''. Sau đó, YouTuber Duy Thường còn nói nhiều lời tỏ thái độ cười cợt, không đúng mực khi nói về việc bị phạt. Chứng kiến thái độ của Duy Thường, nhiều người ngán ngẩm vì nội dung ''rác'' của kênh YouTube này. Đa số còn gay gắt đòi tẩy chay những kênh có nội dung độc hại, đầu độc trẻ em. Là một YouTuber có tiếng được giới trẻ hâm mộ nhưng nội dung của kênh Duy Thường đăng tải lại là các clip nhảm dàn dựng liên quan tới tai nạn giao thông. Loạt chủ đề mê tín dị đoan, gọi vong trên kênh của Duy Thường cũng xuất hiện khá nhiều. Ngoài ra, nội dung chủ đạo của 2 kênh là cuộc sống thường ngày của các thành viên nhóm. Những màn troll, thử thách vô bổ nhưng có lượt view rất cao, từ vài trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. Mời quý độc giả xem video: International Couple (Sasha and Jay) Tiktok Compilation/ Trending TikTok Videos ENJ TV

Mới đây, Duy Thường - chủ kênh YouTube đăng tải đoạn clip ghi lại sự việc bị CSGT xử phạt vì lỗi chạy quá tốc độ. Nhưng thái độ, lời nói của YouTuber này gây tranh cãi. Sự việc diễn ra vào chiều ngày 20/10. Lúc này, chủ kênh Youtube Duy Thường TV cùng nhóm bạn của mình điều khiển xe ô tô Mercedes E300 lưu thông trên đường dân sinh thuộc khu vực cầu Kép, thị trấn Kép, Lạng Giang, Bắc Giang. Tuy nhiên, nhóm chạy xe quá tốc độ cho phép. Phát hiện, lực lượng CSGT đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra và lập biên bản xử phạt với chủ kênh Youtube Duy Thường. Bị công an bắt, ê-kíp kênh Youtube Duy Thường "tiện thể" làm luôn clip đăng trên kênh. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý đổ dồn vào thái độ của nhân vật chính. Khi thấy ghi hình, cán bộ công an nhắc nhở nhóm Duy Thường rằng: ''Em có quyền ghi hình giám sát nhưng em phải sử dụng hình ảnh với mục đích cá nhân riêng. Nếu ảnh hưởng đến lực lượng của anh, em phải hoàn toàn chịu trách nhiệm". Duy Thường trả lời CSGT rằng: ''Em quay cá nhân của em, em làm cái gì là việc của em. Em không biết lực lượng của anh là ai nhưng em có quyền giám sát''. Trên đường về, nhóm Duy Thường cũng quay clip cận để nêu cảm nhận sau khi bị xử phạt. Đáng chú ý trong đó, Duy Thường bày tỏ: "Mình chạy sai thì mình bị phạt thôi. Các chú cũng vất vả có lòng tốt muốn nhắc nhở mình để lần sau đi đúng. Nhưng mình đi quá mất có mấy km thôi. Thôi thì người dân Việt Nam, Duy Thường là người con Bắc Giang, các chú cũng là người Bắc Giang thì chúng ta yêu thương nhau và chúng ta phải bắt nhau''. Sau đó, YouTuber Duy Thường còn nói nhiều lời tỏ thái độ cười cợt, không đúng mực khi nói về việc bị phạt. Chứng kiến thái độ của Duy Thường, nhiều người ngán ngẩm vì nội dung ''rác'' của kênh YouTube này. Đa số còn gay gắt đòi tẩy chay những kênh có nội dung độc hại, đầu độc trẻ em. Là một YouTuber có tiếng được giới trẻ hâm mộ nhưng nội dung của kênh Duy Thường đăng tải lại là các clip nhảm dàn dựng liên quan tới tai nạn giao thông. Loạt chủ đề mê tín dị đoan, gọi vong trên kênh của Duy Thường cũng xuất hiện khá nhiều. Ngoài ra, nội dung chủ đạo của 2 kênh là cuộc sống thường ngày của các thành viên nhóm. Những màn troll, thử thách vô bổ nhưng có lượt view rất cao, từ vài trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. Mời quý độc giả xem video: International Couple (Sasha and Jay) Tiktok Compilation/ Trending TikTok Videos ENJ TV