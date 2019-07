Loạt tuyển thủ Việt Nam vẫn "vườn không nhà trống" khiến fan lo lắng

Thời gian gần đây, liên tiếp có những "tin vui" từ các tuyển thủ Việt Nam như trung vệ Bùi Tiến Dũng đính hôn hay Đức Chinh công khai bạn gái. Số cầu thủ là "hoa đã có chủ" ngày càng nhiều, vì vậy những anh chàng còn lẻ bóng được người hâm mộ "réo gọi", mong sớm tiết lộ chuyện tình cảm. Trong số này, Công Phượng là cái tên nhận được nhiều sự háo hức từ dân mạng. Ảnh: Minh Chiến. Sau chuyện tình ồn ào với ca sĩ Hòa Minzy từ nhiều năm trước, tiền đạo quê Nghệ An chưa xuất hiện thân mật hay công khai hẹn hò với cô gái nào. Trang cá nhân của anh chỉ đăng tải hình ảnh tập luyện và vui chơi bên bạn bè, đồng đội. Thậm chí, tiền đạo quê Nghệ An hiện cũng không "dính" tin đồn hẹn hò với cô gái nào. Ảnh: Nguyễn Công Phượng Jmg. Mới đây, Công Phượng ký hợp đồng với CLB Sint-Truidense (Bỉ) có thời hạn một năm theo dạng cho mượn. Chứng kiến chàng tiền đạo sang trời Âu thi đấu, nhiều dân mạng hài hước đùa rằng có thể lâu nữa mới "hóng" được tin hẹn hò từ cầu thủ sinh năm 1995. Ảnh: Quỳnh Trang. Nổi tiếng là cầu thủ "mặn mà" trong đội hình tuyển Việt Nam với những phát ngôn hài hước, bá đạo, tiền vệ Phạm Đức Huy lại là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Anh được cho là đang hẹn hò với cô gái tên Hồ Thụy Tường Vy (24 tuổi, sống tại TP.HCM). Ảnh: FBNV. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận, dân mạng vẫn "đào" được loạt ảnh chụp chung thân thiết của hai người. Tường Vy cũng thường đến sân xem đội tuyển Việt Nam thi đấu. Khi có người nhắc tới nam tiền vệ với ẩn ý là bạn trai cô, 9X Sài Gòn không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Ảnh: Hồ Thụy Tường Vy. Là một trong những cầu thủ nhận được sự quan tâm lớn trong đội hình tuyển Việt Nam, chuyện tình cảm của tiền vệ Phan Văn Đức cũng gây chú ý không kém. Tuy nhiên, Đức "cọt" cũng chưa từng thừa nhận là "hoa đã có chủ". Ảnh: Thuận Thắng. Chân sút CLB Sông Lam Nghệ An từ lâu dính tin đồn hẹn hò với top 10 Hoa hậu hoàn vũ 2017 Nguyễn Ngọc Nữ (25 tuổi). Cô được nhiều dân mạng đánh giá là sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp đậm chất Á Đông cùng thân hình quyến rũ. Ảnh: FB. Đôi trẻ thường xuyên bình luận thân thiết qua lại trên mạng xã hội. Không chỉ vậy, nhiều bức ảnh "thả thính", ẩn ý chuyện tình cảm của Ngọc Nữ cũng được Văn Đức nhiệt tình "thả tim", khiến dân mạng càng có cơ sở tin rằng hai người là một cặp. Ảnh chụp màn hình.

