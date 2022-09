Loạt scandal liên quan đến tên tuổi Trúc Anh “Mắt Biếc“

Thời gian qua, Trúc Anh trở thành cái tên được quan tâm khi vướng vào kiện tụng, bị tố mắc bệnh ngôi sao. Cụ thể, drama giữa hot girl Trúc Anh và nhà sản xuất phim Dung Bình Dương nhận được sự quan tâm của khán giả. Theo đó, nữ doanh nhân này đăng đoạn video dài 20 phút tố Trúc Anh mắc bệnh ngôi sao, vi phạm hợp đồng và làm ảnh hưởng đến doanh thu của phim Ngốc Ơi Tuổi 17. Trúc Anh có ký hợp đồng với công ty do bà Dung Bình Dương quản lý, tuy nhiên cô tự ý tham gia phim Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ mà không xin phép công ty bà. Sau đó, nữ diễn viên trẻ tiếp tục tham gia Thiên Thần Hộ Mệnh cùng loạt sự việc khác khiến bà Dung Bình Dương bức xúc vì nhận thấy Trúc Anh mắc bệnh ngôi sao và xem thường bà. Phải sau 2 tuần, hot girl Trúc Anh mới chính thức lên tiếng xin lỗi trên mạng xã hội. Tuy nhiên sau đó, nhà sản xuất Dung Bình Dương nói rằng nữ diễn viên trẻ giả tạo, tuyên bố khởi kiện. Sau drama đó, mới đây trên MXH lan truyền loạt hình ảnh Trúc Anh đến tận nơi xin lỗi NSX Dung Bình Dương. Theo đó trong những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên tăng cân một cách rõ rệt, ngoại hình phát tướng hơn so với thời điểm tham gia phim điện ảnh Mắt Biếc hay Thiên Thần Hộ Mệnh. Cũng theo một số thông tin được chia sẻ, diễn viên Trúc Anh gặp khó khăn trong công việc do mắc vấn đề về sức khỏe. Nữ diễn viên hiện tăng 8 kg so với mức cân nặng trước đây do thời điểm dịch ở nhà cô ăn uống nhiều và tạng người dễ tăng cân. Trước đó Trúc Anh còn bị sự cố té ngã ngay trên thảm đỏ sự kiện sau scandal bị tố vô ơn với nhà sản xuất Dung Bình Dương. Lúc mới bắt đầu tạo dáng chụp ảnh cùng nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, Trúc Anh đã liên tục nhăn mặt vì đôi chân bị đau. Sau đó, khi di chuyển vào bên trong, cô đã trượt té khiến ê kíp phải đến đỡ cô đứng dậy. Hồi đầu tháng 7, diễn viên Trúc Anh "Mắt Biếc" xuất hiện tại một sự kiện với thân hình mũm mĩm, vòng 2 lùm lùm làm dấy lên nghi vấn đang mang bầu. Trước tin đồn này, Trúc Anh sau đó đã chính thức lên tiếng, cho biết: "Cả nhà ơi, thời gian qua Trúc Anh chăm sóc bản thân một tí nên hơi mũm mĩm hơn, mọi người yên tâm nhé, mình vẫn ổn không có vấn đề gì đâu ạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm Trúc Anh thật nhiều nha, love you guys very much (tạm dịch: yêu mọi người rất nhiều)". Chứng kiến những hình ảnh của Trúc Anh, nhiều netizen không khỏi chạnh lòng, mong rằng "nàng thơ" của Victor Vũ sớm hồi phục sức khỏe và quay trở lại với nghệ thuật. Ảnh: Tổng hợp

