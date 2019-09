Loạt phượt thủ gặp nạn trên các cung đường khiến CĐM khó cầm nước mắt

Mới đây trên MXH, thông tin nhóm phượt thủ gặp nạn tại bãi biển Đầm Môn (Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa) khiến nhiều người rùng mình. Cụ thể, sau khi cố chinh phục cực Đông, nhóm bạn trẻ Sài thành sau khi hoàn thành chuyến trekking và di chuyển về bằng thuyền thúng trở về thì gặp nạn. Trong lúc bơi thuyền thúng, 4 người trong nhóm phượt thủ nhảy xuống bơi không may gặp dòng nước chảy xiết. Người dân địa phương sau đó kịp thời cứu 2 người đưa lên bờ, 2 người bị nước cuốn đi. Sự việc khiến 1 người tử vong, 1 người mất tích, Ngày 29/8 vừa qua, nhóm phượt thủ gồm 4 người tham quan trên bán đảo Sơn Trà thì bị lạc. Do mưa lớn và trời tối, một người đàn ông trong nhómrơi xuống vực chấn thương đầu, gãy chân, 3 người còn lại kêu cứu. Sau khi nghe tiếng nhóm phượt thủ kêu cứu, anh Trần Long Khải và anh Mai Xuân Minh (SN 1985, ngụ tổ 25, P.Hoà Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) câu cá ở dưới biển Mũi Nghê đã chạy đến. Anh Khải trèo lên vách núi để tiếp cận mọi người, không may rơi xuống vực tử vong. Sự việc khiến dân mạng thương tâm vì cứu người mà hại tới thân. ngày 1/9/2019, một nhóm thanh niên khoảng 10 người tổ chức đi phượt vào khu vực Hồ Tiên. Đây được đánh giá là khu vực rừng sâu hiểm trở và nguy hiểm. Theo chia sẻ của thành viên nhóm phượt cho biết nạn nhân tên N. và L. trú tại Đồng Nai sau khi xuống hồ Tiên tắm đã mất tích. Đến tối ngày 1/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể chị Linh và đưa ra khỏi rừng để về lo hậu sự. Chiều nay (12/2/2019), trên đèo Bảo Lộc thuộc QL20 đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một phượt thủ bị mắc kẹt dưới bánh xe tải. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14h15 phút, khi một đoàn phượt thủ chạy xe mô tô đang đổ đèo Bảo Lộc theo hướng Đà Lạt – TPHCM. Khi đi đến đoạn gần cuối đèo. Nam phượt thủ có tên T.M.C điều khiển với tốc độ cao, lấn sang phần đường bên trái, tông vào xe tải và tử vong ngay tại chỗ. Ngày 11/5/2018, sự việc một nhóm thanh niên đi phượt, trên cung đường rừng từ Tà Năng (tỉnh Lâm Đồng) qua Phan Dũng (tỉnh Bình Thuận) thì gặp nạn khiến một người mất tích khiến CĐM rung động. Phải tới ngày 20/5, thi thể của phượt thủ xấu sổ mới tìm thấy tại khu vực thác nước Lao Phào thuộc địa bàn xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Mới đây trên MXH, thông tin nhóm phượt thủ gặp nạn tại bãi biển Đầm Môn (Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa) khiến nhiều người rùng mình. Cụ thể, sau khi cố chinh phục cực Đông, nhóm bạn trẻ Sài thành sau khi hoàn thành chuyến trekking và di chuyển về bằng thuyền thúng trở về thì gặp nạn. Trong lúc bơi thuyền thúng, 4 người trong nhóm phượt thủ nhảy xuống bơi không may gặp dòng nước chảy xiết. Người dân địa phương sau đó kịp thời cứu 2 người đưa lên bờ, 2 người bị nước cuốn đi. Sự việc khiến 1 người tử vong, 1 người mất tích, Ngày 29/8 vừa qua, nhóm phượt thủ gồm 4 người tham quan trên bán đảo Sơn Trà thì bị lạc. Do mưa lớn và trời tối, một người đàn ông trong nhómrơi xuống vực chấn thương đầu, gãy chân, 3 người còn lại kêu cứu. Sau khi nghe tiếng nhóm phượt thủ kêu cứu, anh Trần Long Khải và anh Mai Xuân Minh (SN 1985, ngụ tổ 25, P.Hoà Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) câu cá ở dưới biển Mũi Nghê đã chạy đến. Anh Khải trèo lên vách núi để tiếp cận mọi người, không may rơi xuống vực tử vong. Sự việc khiến dân mạng thương tâm vì cứu người mà hại tới thân. ngày 1/9/2019, một nhóm thanh niên khoảng 10 người tổ chức đi phượt vào khu vực Hồ Tiên. Đây được đánh giá là khu vực rừng sâu hiểm trở và nguy hiểm. Theo chia sẻ của thành viên nhóm phượt cho biết nạn nhân tên N. và L. trú tại Đồng Nai sau khi xuống hồ Tiên tắm đã mất tích. Đến tối ngày 1/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể chị Linh và đưa ra khỏi rừng để về lo hậu sự. Chiều nay (12/2/2019), trên đèo Bảo Lộc thuộc QL20 đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một phượt thủ bị mắc kẹt dưới bánh xe tải. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14h15 phút, khi một đoàn phượt thủ chạy xe mô tô đang đổ đèo Bảo Lộc theo hướng Đà Lạt – TPHCM. Khi đi đến đoạn gần cuối đèo. Nam phượt thủ có tên T.M.C điều khiển với tốc độ cao, lấn sang phần đường bên trái, tông vào xe tải và tử vong ngay tại chỗ. Ngày 11/5/2018, sự việc một nhóm thanh niên đi phượt, trên cung đường rừng từ Tà Năng (tỉnh Lâm Đồng) qua Phan Dũng (tỉnh Bình Thuận) thì gặp nạn khiến một người mất tích khiến CĐM rung động. Phải tới ngày 20/5, thi thể của phượt thủ xấu sổ mới tìm thấy tại khu vực thác nước Lao Phào thuộc địa bàn xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.