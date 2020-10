Điểm mặt những phi vụ đánh ghen khiến CĐM tốn công bàn tán

Thời gian qua có lẽ sự vụ khiến cộng đồng mạng xôn xao và bàn tán nhiều nhất chính là màn đánh ghen của người vợ trên phố Lý Nam Đế (Hà Nội). Sự việc xảy ra công khai ở nơi đông người khiến cả con phố náo loạn và đông nghịt xe cộ đứng xem. Theo nội dung đoạn clip, người phụ nữ sau khi phát hiện chồng mình lái xe sang Lexus LX 570 chở theo cô gái trẻ (được cho là tình nhân) trên đường thì tỏ ra vô cùng tức giận. Sau đó, người phụ nữ giật cửa xe để lôi cô gái trẻ xuống đường, sau đó liên tục chửi bới lớn tiếng và giật tóc, đánh đập rất mạnh tay. Điều khiến dân tình phẫn nộ đó là người chồng có những hành vi vũ phu với vợ để bảo vệ bồ nhí. Anh ta liên tục bóp cổ vợ, đấm và dùng cùi chỏ thúc vào mặt vợ nhằm khiến người vợ buông cô bồ nhí ra. Ngoài vụ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế vừa qua gây ồn ào, trước đó cũng có không ít trường hợp lựa chọn xử lý nhẹ nhàng hơn. Theo đó, người chồng đã bắt quả tang vợ đưa nhân tình về phòng trọ dan díu trong lúc chồng phải đi làm ca đêm. Sự việc này xảy ra tại Bình Dương. Ngay khi bắt gặp tình cảnh trớ trêu, người chồng bình tĩnh yêu cầu cả 2 ra sân nói chuyện. Ở đây, người chồng vừa nói vừa dùng điện thoại ghi lại sự việc. Trách móc vợ xong, người chồng quay sang nhân tình để “dặn dò” anh này hãy thay mình chăm sóc vợ chu đáo với giọng vô cùng mỉa mai. Sau đó, người chồng “trả thù” vợ vô cùng thâm sau khi bảo con gái nhỏ gom đồ của mẹ ném ra khỏi nhà. Trước khi cả hai lên xe, anh chồng còn mở ví đưa tiền cho vợ, coi như hết tình hết nghĩa với nhau. Một màn đánh ghen khác gây chú ý không kém đó là vụ mẹ chồng đích thức đi "xử" thay cho con dâu. Trong đoạn clip, người mẹ chồng đi cùng một số người phụ nữ khác tiến vào khu vực sân vườn (khu ngồi nghỉ uống nước của một khu du lịch) để quay lại hình ảnh con trai và bồ nhí đang ngồi. Thấy bồ nhí bị mẹ đánh, anh con trai liền đứng ra che chắn, can ngăn và bảo vệ bồ. Vừa đưa bồ nhí rời đi, anh này vừa liên tục nói hỗn với mẹ, thậm chí còn vung tay đẩy mẹ ra. Ngày 17/6/2020 vừa qua xuất hiện một màn đánh ghen không chửi bới, không động tay động chân mà vẫn khiến nhiều người khâm phục. Trong đoạn video được chia sẻ rầm rộ thời điểm đó, người chồng là người đã quay clip khi bắt tại trận vợ đang ở cùng người đàn ông khác. Người chồng không hề chửi bới hay lao vào đánh nhau mà nhẹ nhàng bày tỏ nỗi buồn và sự bức xúc của mình bởi anh đã biết về mối quan hệ này của vợ từ lâu. Trước hành động của chồng, người vợ khiến dân tình bức xúc khi cô này không hề tỏ ra ăn năn, hối lỗi mà còn liên tục cãi lại chồng. Tới cuối clip, cô vợ còn đòi về nhà dọn đồ và chăm con nhưng người chồng một mực không cho phép. Còn nhân tình thì ngồi im lặng không nói gì nhiều. Trước đó, ngày 31/8, MXH lan truyền đoạn clip đánh ghen ghi lại cảnh người đàn ông lao vào đánh đập dã man một người phụ nữ trên đường phố. Bất chấp việc nhiều người can ngăn người này ẫn giật tóc, đấm đá vô cùng vũ phu. Theo chia sẻ từ người đăng tải clip, nguyên nhân sự việc là do người đàn ông lái xe ô tô đến hẹn hò với nhân tình ở trong nhà nghỉ và bị người phụ nữ (được cho là vợ) cùng mẹ tìm đến bắt được. Người vợ đánh ghen nên túm chặt tóc của cô nàng bồ nhí để mắng chửi và đánh đập, còn người mẹ đi cùng dùng dép để tát tới tấp vào đầu "tiểu tam". Tuy nhiên người vợ chẳng thể nào ra tay tiếp được bởi đã bị chồng lao vào giằng co, đánh đập. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Chuyện đánh ghen và nói tục - Nguồn: VTV24

