Loạt hot girl Việt có cái tên lạ bỗng nổi như cồn trên MXH

Đặng Tiểu Tô Sa (sinh năm 1998, tại Hà Nội) là gương mặt được nhiều bạn trẻ biết đến. Cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trong sáng với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và nụ cười tỏa nắng. Được biết, Tô Sa là con gái út cô Văn Thùy Dương, hiệu phó của trường Lương Thế Vinh và là cháu ngoại cưng của cố hiệu trưởng - PGS Văn Như Cương. Hot girl tên lạ này hiện đã tốt nghiệp ngành Quản lý khách sạn của trường ĐH The Hotel School Sydney. Có cái tên cực độc đáo, hot girl Vương Hoàng Mai Diz nổi danh trên mạng xã hội từ khi còn là cựu học sinh trường THPT Marie Curie với biệt danh “hot girl lai Pháp sở hữu tên lạ”. Mặc dù chỉ mới 19 tuổi nhưng Mai Diz đã trở thành một "rich kid" có tiếng khi có trong tay những chiếc siêu xe đắt tiền bậc nhất thế giới, cùng loạt đồ hàng hiệu từ các thương hiệu nổi tiếng. Instagram cá nhân của cô nàng đã có gần hàng trăm nghìn người theo dõi, mỗi bức ảnh đều nhận được hàng chục nghìn like và rất nhiều bình luận thể hiện sự yêu mến từ cư dân mạng không hề thua kém bất cứ hot face nào. Hoa khôi Trịnh Thị Ái Phi cũng là nhân vật gây chú ý khi cô nàng mang một cái tên đẹp lạ cùng nhan sắc khả ái cuốn hút. Mới năm nhất, cô gái khoa Luật đã giành giải Hoa khôi cuộc thi Nét đẹp sinh viên 2019 của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Không những thế, Ái Phi còn có thành tích học tập tốt. Suốt những năm tháng THPT cô đều là học sinh giỏi của trường, giành giải 3 cuộc thi Olympic Vật lý. Cô gái Trần Thanh Uyển Ny từng gây sốt với những hình ảnh dịu dàng trong tà áo dài trắng tinh khôi. Chia sẻ về cái tên cực đẹp của mình, hot girl cho biết trước đây bố mẹ lựa chọn giữa Mỹ Duyên và Uyển Ny để đặt, và sau đó thì bố mẹ cô đã quyết định lấy tên Uyển Ny. Được biết, gia đình Ny vốn có truyền thống theo ngành Y nhưng Ny lại cực kỳ thích kinh doanh và mong muốn theo đuổi con đường này. Mời quý độc giả đón xem thêm video Gặp nữ sinh xứ Nghệ "nói 7 thứ tiếng" - Nguồn: KÊNH VTC14

