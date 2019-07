Loạt hot girl Hàn Quốc giống nhau khiến dân mạng khó lòng phân biệt

Kim Na Hee (22 tuổi) là hot girl nổi tiếng xứ Hàn với gần một triệu người theo dõi trên mạng. Cô nàng được khen xinh đẹp và nhận nhiều lời mời làm mẫu ảnh, gương mặt đại diện cho các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm. Tuy nhiên, khi so sánh Na Hee với các gương mặt ulzzang nổi tiếng cùng lúc như Lim Bora hay Park Sora, nhiều người nhận xét cô không thực sự nổi bật và quá an toàn. Sau nhiều năm, hot girl vẫn trung thành với phong cách "bánh bèo" và không có ý định làm mới hình ảnh. Hwamin (tên thật là Hwamin Son, sinh năm 1996) nổi tiếng trong giới trẻ Hàn Quốc vì sở hữu gương mặt xinh đẹp và gu thời trang thời thượng. Trang cá nhân của hot girl hiện có hơn một triệu lượt theo dõi. Giống với Na Hee, Hwamin cũng chọn phong cách dễ thương. Mái tóc dài uốn nhẹ cùng nét mặt, lối trang điểm tương đồng khiến hai hot girl từng nhiều lần bị nhầm lẫn, đặc biệt trong những bức ảnh cả hai chia sẻ trên trang cá nhân. Euntto được mệnh danh là hot girl thế hệ mới của xứ sở kim chi. Vẻ đẹp trong trẻo và nụ cười tỏa nắng trở thành thương hiệu của cô nàng. Dù mới được biết đến cách đây không lâu, hot girl hiện có gần 400.000 lượt follow trên mạng. Được đánh giá cao về mặt nhan sắc song Euntto bị nhận xét có phong cách nhàm chán, không quá nổi bật. Cô nàng ưa chuộng những bộ trang phục "bánh bèo" và kiểu trang điểm ngọt ngào quen thuộc của giới ulzzang Hàn Quốc. Han Jeong Joo là một cái tên khá quen thuộc với giới trẻ Hàn Quốc. Cô nàng sinh năm 1996 bắt đầu nổi tiếng sau loạt ảnh chụp chung với mẹ. So với các hot girl khác, Jeong Joo được nhận xét có gương mặt đặc biệt và cuốn hút hơn. Tuy nhiên, trong nhiều bức ảnh mới đây chia sẻ trên trang cá nhân, hot girl có gương mặt khác lạ so với thời điểm mới nổi tiếng. Dân mạng đặt nghi vấn cô nàng đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ ở phần môi, mũi và cằm khiến gương mặt mất đi vẻ tự nhiên, hài hòa vốn có.

Kim Na Hee (22 tuổi) là hot girl nổi tiếng xứ Hàn với gần một triệu người theo dõi trên mạng. Cô nàng được khen xinh đẹp và nhận nhiều lời mời làm mẫu ảnh, gương mặt đại diện cho các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm. Tuy nhiên, khi so sánh Na Hee với các gương mặt ulzzang nổi tiếng cùng lúc như Lim Bora hay Park Sora, nhiều người nhận xét cô không thực sự nổi bật và quá an toàn. Sau nhiều năm, hot girl vẫn trung thành với phong cách "bánh bèo" và không có ý định làm mới hình ảnh. Hwamin (tên thật là Hwamin Son, sinh năm 1996) nổi tiếng trong giới trẻ Hàn Quốc vì sở hữu gương mặt xinh đẹp và gu thời trang thời thượng. Trang cá nhân của hot girl hiện có hơn một triệu lượt theo dõi. Giống với Na Hee, Hwamin cũng chọn phong cách dễ thương. Mái tóc dài uốn nhẹ cùng nét mặt, lối trang điểm tương đồng khiến hai hot girl từng nhiều lần bị nhầm lẫn, đặc biệt trong những bức ảnh cả hai chia sẻ trên trang cá nhân. Euntto được mệnh danh là hot girl thế hệ mới của xứ sở kim chi. Vẻ đẹp trong trẻo và nụ cười tỏa nắng trở thành thương hiệu của cô nàng. Dù mới được biết đến cách đây không lâu, hot girl hiện có gần 400.000 lượt follow trên mạng. Được đánh giá cao về mặt nhan sắc song Euntto bị nhận xét có phong cách nhàm chán, không quá nổi bật. Cô nàng ưa chuộng những bộ trang phục "bánh bèo" và kiểu trang điểm ngọt ngào quen thuộc của giới ulzzang Hàn Quốc. Han Jeong Joo là một cái tên khá quen thuộc với giới trẻ Hàn Quốc. Cô nàng sinh năm 1996 bắt đầu nổi tiếng sau loạt ảnh chụp chung với mẹ. So với các hot girl khác, Jeong Joo được nhận xét có gương mặt đặc biệt và cuốn hút hơn. Tuy nhiên, trong nhiều bức ảnh mới đây chia sẻ trên trang cá nhân, hot girl có gương mặt khác lạ so với thời điểm mới nổi tiếng. Dân mạng đặt nghi vấn cô nàng đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ ở phần môi, mũi và cằm khiến gương mặt mất đi vẻ tự nhiên, hài hòa vốn có.