Loạt gái xinh giờ ra sao sau khi “khăn gói” đi thi Hoa hậu?

Huỳnh Nguyễn Mai Phương (sinh năm 1999, quê Đồng Nai) là gái xinh nổi tiếng với danh xưng "nữ thần mặt mộc" bởi những bức ảnh không son phấn hớp hồn người đối diện. Tham gia cuộc thi Hoa ậu Việt Nam 2020, Mai Phương lọt top 5 - nhận danh hiệu Người đẹp Nhân ái. Nàng hot girl này cũng từng đăng quang ngôi vị Hoa khôi ĐH Đồng Nai năm 2018. Hiện tại, Mai Phương gây bất ngờ khi tiếp tục tham gia đấu trường nhan sắc lớn, Miss World Vietnam 2022. Cô lập tức lọt Top 5 thí sinh ấn tượng trong vòng gặp mặt cùng với thí sinh đáng gờm khác là Nguyễn Lệ Nam Em. Nếu trước đây, người đẹp thường xuất hiện với hình ảnh dịu dàng và nữ tính thì Mai Phương bây giờ đã "lột xác" ấn tượng, đầy quyến rũ. Phạm Thị Phương Quỳnh (sinh năm 2000) cũng từng ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Dù được đặt nhiều kỳ vọng song Phương Quỳnh đã dừng lại ở vị trí top 5 trong cuộc thi năm đó. Bước ra khỏi đấu trường nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2020, Phương Quỳnh tập trung cho việc học, đôi khi tham gia sự kiện, làm mẫu ảnh, MC,... Được biết, hiện tại Phương Quỳnh đang làm chủ một thương hiệu thời trang. Nhan sắc trong trẻo, dịu hiền của cô gái có làn da đẹp nhất Hoa hậu Việt Nam năm nào vẫn luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh. Người đẹp Doãn Hải My cũng là nhân vật gây chú ý khi tham gia đấu trường nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau cuộc thi, Hải My được cư dân mạng chú ý khi là "người tình tin đồn" của cầu thủ Đoàn Văn Hậu, thậm chí từng vướng nghi vấn kết hôn với cầu thủ nổi tiếng này. Hải My đang là đại sứ của Hội sinh viên Luật châu Á tại Hà Nội, founder của hệ thống mỹ phẩm và phụ kiện nam giới, thường tham gia các sự kiện với vai trò người mẫu. Sau cuộc thi, Hải My theo đuổi hình ảnh trẻ trung, bắt trend, luôn gây ấn tượng trong mỗi bức hình. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

