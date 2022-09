Loạt điểm check in hoa dã quỳ không thể bỏ qua

Với khu vực miền Bắc, Ba Vì luôn là điểm đến được săn đón nhất khi bước vào mùa hoa dã quỳ. Hoa dã quỳ trên Ba Vì thường khoe sắc trong tháng 10 đến đầu tháng 12. Ảnh: Vũ Kiều Trinh Du khách đến Ba Vì và check in hoa dã quỳ thường chọn Vườn Quốc gia Ba Vì. Khi đến đây để chụp ảnh các bạn có thể mang nhiều trang phục để thay đổi các concept khác nhau. Ảnh: Vũ Kiều Trinh Check in Ba Vì "sống ảo" đúng vào mùa hoa dã quỳ nở rộ chính là "đặc sản" của mùa thu. Ảnh: Vũ Kiều Trinh Trong tiết trời se lạnh, nắng nhẹ, ngắm những bông hoa dã quỳ trải màu vàng rực rỡ trên những sườn núi Ba Vì quả thực là thú vị. Ảnh: Hiền Mai Ngoài Ba Vì, Lai Châu cũng là địa điểm check in cùng hoa dã quỳ khá tuyệt đẹp. Ảnh: Hảng Thị Sú Vào cuối tháng 11 hằng năm, vùng đất Lai Châu “chính thức” chìm đắm trong sắc vàng của loài hoa ấy. Ảnh: Trần Huỳnh Lai Châu Đến với Lai Châu thời gian này không khó để các bạn có thể bắt gặp hoa dã quỳ cũng như thưởng thức sắc vàng tuyệt vời đó. Ảnh: Trần Huỳnh Lai Châu Bạn có thể gặp hoa dã quỳ mọc dài ở các lối vào bản hay rải rác dọc các con đèo nối liền giữa các huyện, các thôn. Ảnh: Trần Huỳnh Lai Châu Đà Lạt luôn được biết đến là thành phố ngàn hoa của Việt Nam, bởi vậy Đà Lạt cũng là điểm mà những người muốn check in cùng hoa dã quỳ tìm đến. Ảnh: Trần Hữu Cường Nếu du khách muốn tìm những điểm hoa dã quỳ mọc dày hơn để chụp bạn có thể đến trường Đại học Đà Lạt, men theo đường vào Chủng viện Minh Hòa và đoạn đường Phạm Hồng Thái (bên cạnh nhà ga Đà Lạt). Ảnh: Trần Hữu Cường Đi lòng vòng trong thành phố Đà lạt cũng luôn có những điểm mọc hoa dã quỳ để bạn chụp ảnh. Ảnh: Trần Hữu Cường Thời tiết se lạnh đặc trưng của Đà Lạt cũng là điểm lý tưởng để các bạn trẻ đến ngắm hoa dã quỳ và chụp ảnh cùng nó. Ảnh: Trần Hữu Cường

