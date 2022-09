Đến Ba Vì ngay mùa dã quỳ đẹp mê ly, check-in quên lối về

Vào thời điểm tháng 10,11 hàng năm Ba Vì có lẽ là địa điểm check in "hot" được nhiều người ghé thăm bởi nơi đây có hoa dã quỳ nở rộ. Ảnh: Vũ Kiều Trinh Check in Ba Vì "sống ảo" đúng vào mùa hoa dã quỳ nở rộ chính là "đặc sản" của mùa thu. Trong tiết trời se lạnh, nắng nhẹ, ngắm những bông hoa dã quỳ trải màu vàng rực rỡ trên những sườn núi Ba Vì quả thực là thú vị. Ảnh: Vũ Kiều Trinh Địa điểm ngắm hoa dã quỳ ở tại vườn quốc gia Ba Vì. Từ cổng vào lên tới rừng thông coste 400, bạn sẽ bắt gặp ngay những bụi hoa dã quỳ nở vàng rực 2 bên đường. Ảnh: Vũ Kiều Trinh Đồi dã quỳ tại Ba Vì có diện tích hơn 10ha, đến mùa hoa du khách đến vô cùng đông, nhất là những ngày cuối tuần. Ảnh: Vũ Kiều Trinh Hiện nay hoa dã quỳ đã được trồng nhiều ở Ba Vì và được nhiều khách du lịch yêu thích. Bởi thế nên ở miền Bắc vào những ngày cuối tuần, lượng khách đổ về vườn quốc gia Ba Vì rất lớn. Ảnh: Hiền Mai Hoa dã quỳ còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như cúc quỳ, hướng dương dại,…Mùa hoa thường kéo dài một tháng và đẹp nhất trong 2 tuần khi hoa dã quỳ nở rộ. Ảnh: Hiền Mai Nhiều bạn trẻ đã rủ nhau đến đây cắm trại và check in cùng những vạt hoa vàng, rực rỡ trong nắng. Ảnh: Huyền Bùi Với không khí mát mẻ trong lành và cung đường xanh biếc giữa triền núi khiến giới trẻ Hà thành nô nức rủ nhau thực hiện chuyến hành trình ngắm hoa giữa thời tiết giao mùa. Ảnh: Huyền Bùi Thời điểm hoa dã quỳ bắt đầu nở rộ, từng vạt hoa bung nở dưới ánh mai hồng tạo nên tấm thảm vàng rực rỡ giữa rừng xanh, thu hút nhiều du khách tìm đến để thưởng ngoạn cảnh đẹp. Ảnh: Huyền Bùi Thời điểm bình minh ló rạng, sương vẫn còn đọng trên lá cũng chính là khoảnh khắc tuyệt vời để ngắm hoa. Ảnh: Huyền Bùi Dù chỉ là loài hoa dại sống giữa lớp đất đai khô cằn, hoa dã quỳ vẫn tự tin vươn mình khoe sắc, thu hút bao ánh nhìn và níu giữ du khách đi đường. Ảnh: Huyền Bùi Thời tiết se se lạnh của giao mùa chính là thời điểm lý tưởng để các bạn trẻ check in tại đây. Ảnh: Nguyễn Ngọc Anh Ảnh: Nguyễn Ngọc Anh Ảnh: Nguyễn Ngọc Anh

