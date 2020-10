Loạt bạn thân hot girl gây “bão” mạng vì xinh hết phần thiên hạ

Nhóm bạn toàn hot girl đã khuấy đảo cộng đồng mạng những ngày gần đây chính là: Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh năm 1999, Quảng Ninh), Nguyễn Thủy ( sinh năm 1998, Hà Nội), Phan Thị Khánh Ngọc (sinh năm 1999, Nghệ An) và Đinh Ngọc Phi Linh (sinh năm 2000, Nghệ An). Nhóm bạn thân cảm thấy may mắn vì có được tình bạn đẹp, luôn giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Họ có một đặc điểm chung là sở hữu dung mạo xinh đẹp nên chỉ cần một clip ngắn thôi cũng để các thanh niên trẻ “thả tim” tới tấp. Ngoài nhóm bạn thân là nữ, những nam nhân cũng có hội bạn thân, lại còn sở hữu ngoại hình vô cùng điển trai khiến dân tình mê đắm. Trần Ngọc Phú Sơn sở hữu gần 26.000 lượt theo dõi trên facebook, hơn 13.000 lượt theo dõi Instagram. Sơn là người mẫu ảnh khá có tiếng. Phan Khải Hưng có hơn 46.000 lượt theo dõi Instagram, hơn 33.000 lượt theo dõi facebook. Vũ Minh Quân cũng dành được sự quan tâm đặc biệt từ phía cư dân mạng. Minh Quân sở hữu gương mặt có nét đẹp “trẻ thơ” và làn da mịn. Ngô Quang Tuấn là gương mặt điển trai tiếp theo của hội bạn thân này. Đinh Quang Anh có gương mặt điển trai, dễ gây ấn tượng với người đối diện. Ngoài ra, MXH thời gian còn rất quan tâm đến nhóm bạn thân của bốn cô gái là sinh viên Đại học Bách khoa, cùng nhau sang Pháp du học sau 5 năm hứa hẹn. Được biết, bốn cô gái này lần lượt là Ngọc Ánh, Quy Đinh, Ngọc Thuý và Thu Bích. Nhóm bạn thân cùng học chung lớp đại học trong một lớp cũng chỉ có bốn cô gái. Sau khi ra trường, Ngọc Thuý là người đầu tiên đặt chân sang Pháp. Sau khi đi làm 6 tháng trong lĩnh vực du lịch và marketing, Quy Đinh và Thu Bích cũng hoàn thiện hồ sơ và lần lượt sang trời Âu. Hiện tại cả nhóm đang học chương trình thạc sĩ tại Pháp, trong đó có bạn đã chuẩn bị hoàn thành một năm và có bạn sắp bước vào năm học đầu tiên. Mời quý độc giả đón xem video: Những đứa bạn thân "bá đạo" nhất trên đời - Nguồn: YAN News

