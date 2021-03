“Lóa mắt” với của hồi môn “siêu khủng” của cô dâu An Giang

Những hình ảnh về màn trao của hồi môn "khủng" của cô dâu ở An Giang hiện đang được cư dân mạng lan truyền dữ dội. Theo đó, cô dâu tên là L.M.N, hình ảnh này cũng được cô chia sẻ thể hiện sự phấn khởi trong ngày vui của bản thân. Đám cưới "khủng" này gây sốt với quà cưới toàn là tiền, vàng bạc đếm không xuể bày la liệt trên bàn, món nào giá trị cũng “siêu to khổng lồ” đến mức khó tin. Màn trao của hồi môn toàn vàng và tiền của cô dâu An Giang đã khiến cư dân mạng choáng váng, thậm chí có người còn đùa vui rằng chú rể thực sự có số hưởng khi chuẩn bị bước vào một gia đình với bố mẹ vợ “rất gì và này nọ”. Tuy nhiên một số khác lại phản bác bởi cho rằng gia thế của nhà trai cũng không phải dạng vừa vì tất cả quà cô dâu chụp có thể là của cả hai bên gia đình cho. "Người ta khởi nghiệp thành công quá. Không biết khi nào mới tới lượt mình nhỉ", "Chúc mừng anh đã chọn được ô về đích, nhưng chị gái cũng may mắn không kém cạnh gì",...cư dân mạng để lại bình luận. Những đám cưới toàn vàng trước đó xuất hiện không ít trên mạng xã hội, rất nhiều đám đã khiến cư dân mạng phải “đứng ngồi không yên” vì màn trao của hồi môn toàn tiền và vàng. Điển hình như trong năm 2019, một cặp đôi nhận được quà cưới từ bố mẹ với tấm bảng ghi giá trị quà: “Bố mẹ tặng cho con 10 tỷ đồng” đã từng gây sốt một thời gian dài. Một đám cưới siêu "khủng" khác ở Đồng Nai vào năm 2020 là một đám cưới toàn vàng, cô dâu được chị gái ruột tặng 49 cây vàng và 2,5 tỷ đồng. Đám cưới này còn gây chú ý bởi độ xa hoa và hoành tráng, chú rể rước dâu bằng xe mui trần và dàn mô tô xịn. Tháng 11/2020, cộng đồng mạng được phen xôn xao trước đám cưới xa hoa tại Sài Gòn khi cô dâu nhận của hồi môn toàn vàng và tiền. Trong ngày cưới, cô dâu nở nụ cười rạng rỡ khoe cổ, cổ tay, ngón tay đeo chi chít lắc, nhẫn, kiềng vàng. Cô dâu Huỳnh Như (sinh năm 1999) trong đám cưới khủng tại Ninh Thuận cũng từng là nhân vật gây sự chú ý. Được biết, tổng số vàng vợ chồng Huỳnh Như nhận được từ bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng và họ hàng hai bên là 14 cây (trong đó, của hồi môn của cô dâu là 10 cây vàng). Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Các cặp đôi trải nghiệm đám cưới giả định - Nguồn: VTV24

