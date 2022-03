Lộ ngoại hình xuống dốc, Khoa Pug bị antifan mắng không mê nổi

Sau lùm xùm với Johnny Đặng và "cạch mặt" Vương Phạm, Khoa Pug tuyên bố giờ chỉ làm vlog một mình. Thời gian gần đây, nam Youtuber Nguyễn Anh Khoa (Khoa Pug) liên tục ra clip mới để chiều lòng người yêu mến. Mới nhất, chàng Youtuber tiết lộ vừa có chuyến đi xuyên Mỹ, độ dài 4.000 km từ New York đến Los Angeles. Hiện Khoa Pug đang có dự định sẽ thi bằng lái và gặp một người bạn tên Minh. Đặc biệt, ở lần lên sóng này, rất nhiều người bày tỏ lạ lẫm với diện mạo mới của 9X gốc Khánh Hòa. Không còn mái tóc dài lãng tử, Khoa Pug đã quyết định tút tát lại "nhan sắc" bằng việc cắt tóc. Việc làm này của Khoa Pug là có nguyên do bởi trong các clip trước đó, ngoài bày tỏ hóng chờ sự trở lại của nam Youtuber ở các clip tiếp theo. Bên cạnh đó, nhiều antifan ùa vàng chê nam Youtuber tóc tai luộm thuộm, cắt tóc như không cắt hay quá béo. Dù đã hạ quyết tâm F5 lại bản thân nhưng ở vlog này Khoa Pug lại trêu đùa khi khẳng định nhìn mình không đẹp trai như trước. Khoa Pug "gắt gỏng": "Sao cắt tóc vậy vừa lòng mấy man chưa?" Ở phần bình luận của bài đăng, nhiều người nhận xét nhìn Khoa Pug trông sáng sủa hơn hẳn. Trước đó, lý giải việc sau này chỉ quay clip một mình, không cần đến bạn đồng hành nữa, Khoa Pug cho hay: "Nhiều người nói Khoa Pug không hợp tác cùng với ai nữa vì chảnh. Nhưng thực sự khi mình đi review những chỗ mới, những vùng đất mới thì có nhiều Youtuber khác họ muốn kết nối với mình. Mà ai hợp tác với mình cũng nổi tiếng, một người bình thường mình cũng giúp họ nổi tiếng được. Đó là lý do rất nhiều người đến với mình..." Mời quý độc giả xem video: Sốc với phát ngôn với của Kenny Sang - Nguồn: Đời Sống & Pháp Luật

