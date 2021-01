Lộ món ăn rich kid Tiên Nguyễn mê mẩn mỗi khi ra Hà Nội

Tiên Nguyễn là tiểu thư nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn là 1 trong những người khai thác triệt để sức ảnh hưởng trên MXH. Tài khoản Instagram cũng trở thành công cụ gần gũi để nàng cô nàng chia sẻ về đời sống với người theo dõi. Nếu theo dõi rich kid Tiên Nguyễn từ lâu, ắt hẳn nhiều người sẽ biết tình cảm đặc biệt của cô nàng dành cho các món bình dân Việt, sẵn lòng lê la vỉa hè để tìm hàng ngon ăn . Trong chuyến công tác Hà Nội vừa xong, thêm 1 lần Tiên Nguyễn chia sẻ về món dân dã cô yêu thích bậc nhất: chả. Story chia sẻ của Tiên Nguyễn, cô nàng bộc bạch: “You know I’m in Hanoi when this is all I eat” (tạm dịch: “Bạn biết mình đang ở Hà Nội khi món này là tất cả những gì mình ăn”) Trước đây, khi mới trở về Việt Nam năm 2020, Tiên Nguyễn đã có lần bày tỏ bánh mì kẹp chả lụa là món ăn siêu yêu thích của cô. Tất nhiên siêu rich kid Tiên Nguyễn không chỉ ăn mỗi chả ở Hà Nội nhưng cách nói của nàng tiểu thư hàm ý thể hiện sự yêu thích tột độ dành cho món chả. Ẩm thực Việt luôn có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại như vậy, dù chỉ là món bình dân thôi cũng khiến bất kỳ ai mê mẩn không chỉ riêng ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Trong giới rich kid Việt Nam, Tiên Nguyễn luôn được biết đến như là một trong những cái tên đình đám nhất, sang chảnh nhất. Thậm chí, độ nổi tiếng của Tiên Nguyễn chẳng kém cạnh bất kỳ ngôi sao nổi tiếng nào trong làng giải trí. Tiên Nguyễn là khách mời quen mặt trong các show diễn thời trang đình đám quốc tế. Sau khi quá quen thuộc với diện mạo lung linh, sang chảnh của Tiên Nguyễn, dân tình hào hứng với những khoảnh khắc đơn giản của cô nàng. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Những cô nàng hội con nhà giàu Việt Nam từng theo học ở những ngôi trường nào? - Nguồn: SaoStar

