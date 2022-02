Lộ mặt thêm gái xinh đội tuyển nữ Việt Nam đâu thua hot girl

Như đã biết, đội tuyển nữ Việt Nam vừa qua đã tạo nên kì tích khi lần đầu tiên giành vé dự VCK World Cup. Trong số những bóng hồng là học trò HLV Mai Đức Chung, netizen dành sự chú ý không hề nhỏ đến Trần Thị Duyên bên cạnh những cái tên khác như Thanh Nhã, Chương Thị Kiều hay Hoàng Thị Loan. Cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - Trần Thị Duyên sinh năm 2000, cô nàng nhận được người hâm mộ quan tâm nhờ gương mặt xinh đẹp, baby. Trong những chia sẻ trên truyền thông trước đây, nữ cầu thủ Trần Thị Duyên cho biết mình cũng giống những người con gái khác, thích mặc váy, make up hay luôn shopping vào thời gian rảnh. Theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp nhưng Trần Thị Duyên luôn xuất hiện với hình ảnh dịu dàng, mái tóc đen, dài. Dù thường xuyên phải luyện tập và thi đấu dưới nắng nhưng cô gái tên Duyên vẫn giữ được làn da khá trắng trẻo, mịn màng. Với mái tóc đen dài và làn da không chút tì vết này, Trần Thị Duyên còn được ví như hot girl làng bóng đá và nhiều người nhận xét cô nàng có nét giống Amee. Một chi tiết cực kỳ quan trọng, sẽ khiến các fan boy của Trần Thị Duyên có thêm hi vọng chính là nữ cầu thủ xinh đẹp này chưa có người yêu. Thông tin được chính cô nàng xác nhận trên trang cá nhân. Chỉ có chiều cao khiêm tốn 1m59 nhưng do luyện tập, Trần Thị Duyên sở hữu vóc dáng rất cân đối. Ảnh selfie của Trần Thị Duyên luôn nhận cả nghìn like Nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi là "thương hiệu" mà hot girl làng bóng đá Trần Thị Duyên khiến nhiều người phải nhớ tới mình. Ngoài tập luyện trên sân cỏ, Trần Thị Duyên còn khoe body nuột nà trong phòng tập Mời độc giả xem video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News

Như đã biết, đội tuyển nữ Việt Nam vừa qua đã tạo nên kì tích khi lần đầu tiên giành vé dự VCK World Cup. Trong số những bóng hồng là học trò HLV Mai Đức Chung, netizen dành sự chú ý không hề nhỏ đến Trần Thị Duyên bên cạnh những cái tên khác như Thanh Nhã, Chương Thị Kiều hay Hoàng Thị Loan. Cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - Trần Thị Duyên sinh năm 2000, cô nàng nhận được người hâm mộ quan tâm nhờ gương mặt xinh đẹp, baby. Trong những chia sẻ trên truyền thông trước đây, nữ cầu thủ Trần Thị Duyên cho biết mình cũng giống những người con gái khác, thích mặc váy, make up hay luôn shopping vào thời gian rảnh. Theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp nhưng Trần Thị Duyên luôn xuất hiện với hình ảnh dịu dàng, mái tóc đen, dài. Dù thường xuyên phải luyện tập và thi đấu dưới nắng nhưng cô gái tên Duyên vẫn giữ được làn da khá trắng trẻo, mịn màng. Với mái tóc đen dài và làn da không chút tì vết này, Trần Thị Duyên còn được ví như hot girl làng bóng đá và nhiều người nhận xét cô nàng có nét giống Amee. Một chi tiết cực kỳ quan trọng, sẽ khiến các fan boy của Trần Thị Duyên có thêm hi vọng chính là nữ cầu thủ xinh đẹp này chưa có người yêu. Thông tin được chính cô nàng xác nhận trên trang cá nhân. Chỉ có chiều cao khiêm tốn 1m59 nhưng do luyện tập, Trần Thị Duyên sở hữu vóc dáng rất cân đối. Ảnh selfie của Trần Thị Duyên luôn nhận cả nghìn like Nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi là "thương hiệu" mà hot girl làng bóng đá Trần Thị Duyên khiến nhiều người phải nhớ tới mình. Ngoài tập luyện trên sân cỏ, Trần Thị Duyên còn khoe body nuột nà trong phòng tập Mời độc giả xem video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News