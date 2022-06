Lộ mặt già chát, bạn gái tin đồn Quang Hải bị chê tơi tả

Dù để lộ vô số bằng chứng hẹn hò nhưng cả Quang Hải và Chu Thanh Huyền chưa một lần lên tiếng nói rõ mọi chuyện. Thời gian gần đây Quang Hải và bạn gái tin đồn liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Lúc thì đi nghỉ mát cùng gia đình, xuất hiện tại đám cưới hội cầu thủ, và mới đây là đi ăn cùng Trang Trần. Theo đó Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã tới cơ sở kinh doanh của cựu mẫu. Tại đây, ngoài ăn uống, trò chuyện, họ cũng không quên chụp ảnh check-in. Hình ảnh bạn gái tin đồn Quang Hải chung khung hình với Trang Trần lại tiếp tục làm netizen ngã ngữa khi nàng WAG để lộ gương mặt kém xinh. Cụ thể, người đẹp sinh năm 1994 lộ rõ bọng mắt, gò má nhô cao, khác hẳn với những khoảnh khắc xịn sò do chính chủ đăng tải trước đó. Ngay khi xuất hiện, netizen lập tức bàn tán rôm rả. Trong khi một số cho rằng có thể là do góc chụp, số khác lại giật mình bởi sao ngoại hình của Chu Thanh Huyền nhìn già đi mấy tuổi. Trước đó, khi tham gia một sự kiện tại Cần Thơ cùng bạn trai, ngoại hình 9X cũng bị đưa vào tầm ngắm. Cô để lộ gò má cao, gương mặt có phần già dặn hơn nhiều so với ảnh tự đăng. Thậm chí có tài khoản nhận xét như bà cô 40 tuổi. Có lẽ vì không được căn chỉnh góc chụp, lại cộng thêm việc chẳng có cơ hội tạo dáng nên bạn gái tin đồn Quang Hải bị dìm tơi tả. Chu Thanh Huyền hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Ngay từ những ngày đầu lộ tin đồn hẹn hò với cầu thủ đã gây chú ý bởi dung nhan xinh đẹp. Theo một số hình ảnh hiếm hoi trên Facebook, hot girl 9X có gương mặt xinh xắn, 3 vòng nóng bỏng và ăn mặc rất có gu. Cô nàng sở hữu gương mặt xinh như búp bê đúng như biệt danh "Huyền Baby" của mình. Chu Thanh Huyền là người khá kín kẽ hơn trong chuyện tình cảm, cô nàng không công khai sau những lần ồn ào. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Quang Hải trở thành đại gia với khối tài sản cực khủng - Nguồn: SaoStar

