Lộ danh tính hot girl Sài thành 16 tuổi khoe thu nhập tiền tỷ

Nguyễn Vũ Thoại Nghi (sinh năm 2005, tại TP Hồ Chí Minh) là hot girl gây chú ý trên MXH nhờ sở hữu nhan sắc đẹp như búp bê. Thoại Nghi hiện đang là học sinh lớp 11, trường THCS-THPT Chất lượng cao Khai Minh, TP Hồ Chí Minh. Không chỉ gây ấn tượng với sắc vóc xinh đẹp hơn người, gái xinh này còn khiến ai cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ khi có thu nhập "cực khủng". Ngoài thời gian học trên lớp, công việc chính của nữ sinh 16 tuổi là diễn viên lồng tiếng, ca sĩ tự do và người mẫu cho các thương hiệu thời trang lớn nhỏ. Chính vì làm nhiều công việc cùng lúc nên Thoại Nghi có được mức thu nhập mỗi tháng cực "khủng" như vậy. Theo chia sẻ của Thoại Nghi, cô nàng bắt đầu con đường nghệ thuật ca hát từ năm 8 tuổi, 11 tuổi ra mắt sản phẩm âm nhạc thiếu nhi của riêng mình. Thoại Nghi hút hồn người đối diện với chiếc mũi cao, đôi mắt to tròn, đôi môi đẹp cùng phong cách ăn mặc độc đáo. Nét tự tin khi đứng trước ống kính của Thoại Nghi đã giúp cô nhận về hàng nghìn lượt like cùng nhiều bình luận “có cánh” dưới mỗi bức ảnh. Hiện tại, trang cá nhân của Thoại Nghi đã thu hút hơn 250 nghìn lượt theo dõi, mỗi bức ảnh chia sẻ đều có hàng nghìn lượt like và comment. Với chiều cao 1m74 cùng thân hình quyến rũ, bí quyết được nữ sinh bật mí là chăm chỉ luyện tập và có chế độ ăn uống hợp lý. Thoại Nghi từng bị người khác nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh sửa gương mặt. Tuy nhiên, cô khẳng định gương mặt mình là tự nhiên 100%. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: YAN News

