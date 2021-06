Lộ danh tính gái xinh nhận kết “đắng ngắt“ mải chụp ảnh sen

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái vì mải mê chụp ảnh sen khiến chiếc thuyền lật ngược và ngã nhào xuống hồ, cảnh tượng này đã khiến netizen một phen cười nghiêng ngả. Theo tìm hiểu, nữ chính phải nhận cái kết "đắng" khi chụp ảnh sen này có tên Vũ Thị Diệu Linh (sinh năm 1998, Hà Nội). Sau khi đoạn clip 15 giây của cô nàng được chia sẻ lên TikTok thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trong lúc loay hoay tạo dáng, chiếc thuyền chòng chành không may bị lật khiến Diệu Linh ngã nhào xuống nước. Ao sen khá sâu nên cô nàng ướt hết người, vô tình để lộ vóc dáng mảnh mai, xinh đẹp dưới lớp áo yếm mỏng manh. Tuy nhiên, Diệu Linh không hề hoảng sợ mà vẫn rất vui vẻ, lạc quan với tình huống “khó đỡ” này. Netizen để lại rất nhiều bình luận hài hước bên dưới clip: “Đang đến đoạn hay thì cắt”, “Nhiếp ảnh gia chỉ cho xem trailer thôi, muốn xem hết thì phải đóng tiền đây mà”, “Đang muốn đi chụp ảnh với sen mà nhìn cảnh này lại nhụt chí”… Diệu Linh cũng rất bất ngờ trước tình huống không may đó. Cô nàng muốn chụp ảnh trên thuyền giữa đầm sen nhưng không ngờ, thuyền mới ở ven bờ đã bị lật. Diệu Linh chia sẻ: "Lúc đó, mình mới chụp được khoảng 30 phút.Té sông, ướt hết người nên đành dừng buổi chụp luôn, cũng may, mình đã có vài tấm ảnh ưng ý với hoa sen". Diệu Linh kể thêm, cô nàng biết bơi từ nhỏ nên không hề hoảng sợ khi ngã xuống đầm sen. Cô nàng chỉ tiếc nuối vì không thể cho một buổi chụp hình trọn vẹn. Diệu Linh nói thêm: "Cũng khá nhiều người tìm đến Facebook của mình để kết bạn. Đọc bình luận, thấy các bạn hứng thú với clip này mình rất vui vì sự cố của mình đã đem đến tiếng cười cho mọi người". Mời độc giả xem video: Những kiểu chụp hình bá đạo phải thử 1 lần - Nguồn: YAN News

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái vì mải mê chụp ảnh sen khiến chiếc thuyền lật ngược và ngã nhào xuống hồ, cảnh tượng này đã khiến netizen một phen cười nghiêng ngả. Theo tìm hiểu, nữ chính phải nhận cái kết "đắng" khi chụp ảnh sen này có tên Vũ Thị Diệu Linh (sinh năm 1998, Hà Nội). Sau khi đoạn clip 15 giây của cô nàng được chia sẻ lên TikTok thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trong lúc loay hoay tạo dáng, chiếc thuyền chòng chành không may bị lật khiến Diệu Linh ngã nhào xuống nước. Ao sen khá sâu nên cô nàng ướt hết người, vô tình để lộ vóc dáng mảnh mai, xinh đẹp dưới lớp áo yếm mỏng manh. Tuy nhiên, Diệu Linh không hề hoảng sợ mà vẫn rất vui vẻ, lạc quan với tình huống “khó đỡ” này. Netizen để lại rất nhiều bình luận hài hước bên dưới clip: “Đang đến đoạn hay thì cắt”, “Nhiếp ảnh gia chỉ cho xem trailer thôi, muốn xem hết thì phải đóng tiền đây mà”, “Đang muốn đi chụp ảnh với sen mà nhìn cảnh này lại nhụt chí”… Diệu Linh cũng rất bất ngờ trước tình huống không may đó. Cô nàng muốn chụp ảnh trên thuyền giữa đầm sen nhưng không ngờ, thuyền mới ở ven bờ đã bị lật. Diệu Linh chia sẻ: "Lúc đó, mình mới chụp được khoảng 30 phút.Té sông, ướt hết người nên đành dừng buổi chụp luôn, cũng may, mình đã có vài tấm ảnh ưng ý với hoa sen". Diệu Linh kể thêm, cô nàng biết bơi từ nhỏ nên không hề hoảng sợ khi ngã xuống đầm sen. Cô nàng chỉ tiếc nuối vì không thể cho một buổi chụp hình trọn vẹn. Diệu Linh nói thêm: "Cũng khá nhiều người tìm đến Facebook của mình để kết bạn. Đọc bình luận, thấy các bạn hứng thú với clip này mình rất vui vì sự cố của mình đã đem đến tiếng cười cho mọi người". Mời độc giả xem video: Những kiểu chụp hình bá đạo phải thử 1 lần - Nguồn: YAN News