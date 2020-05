Lộ ảnh thật, nữ chính “Người ấy là ai” tập 2 lên tiếng

Xuất hiện trong phần giới thiệu chương trình, nữ chính "Người ấy là ai" là Diễm Quỳnh khiến khán giả sốc nặng với ngọai hình khác xa như những tấm hình cô đăng tải trên mạng xã hội. Cô nàng mất điểm hoàn toàn với mái tóc áp vào đầu khiến khuôn mặt trông khá thô, trang điểm cũng mờ nhạt, không có điểm nhấn. Những hình ảnh trong "Người ấy là ai" ngay lập tức bị so sánh với ảnh cô nàng đăng tải. Đúng chuẩn đã là con gái thì luôn "dính lời nguyền" ảnh tự đăng và ảnh bị tag là khác hẳn nhau. Bên dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng Diễm Quỳnh trông vẫn xinh nhưng trang phục, kiểu tóc khiến cô bị "dìm hàng" khá nhiều. Bên cạnh đó, ekip chương trình "Người ấy là ai" cũng bị chỉ trích vì kém chăm chút cho nữ chính. Trên mạng xã hội, Diễm Quỳnh khiến ai nấy đều mê mẩn bởi nhan sắc xinh đẹp, cô nàng được nhận xét là giống các hot girl Thái Lan. Đôi mắt to, mũi cao và nụ cười duyên khiến Diễm Quỳnh từ lâu đã nổi tiếng trên mạng xã hội. Thế nhưng những hình ảnh của cô trên sóng truyền hình khiến ai nấy đều đứng hình. Liên quan đến việc này, hot girl cho biết: "Cả đêm hôm trước buổi quay, mình đã không ngủ được. Sáng mình dậy trễ nên vội vàng chạy lên chương trình luôn. Có thể do mình không chuẩn bị kĩ và cũng có thể do mình không ăn máy quay nữa". Cô nàng cho hay muốn nhận xét người khác phải gặp trực tiếp ngoài đời chứ không thể qua các hình ảnh trên TV hay ảnh đăng tải ở mạng xã hội. Có rất nhiều người trên ảnh xinh ngất ngây nhưng ở ngoài lại kém sắc và ngược lại. Mời quý độc giả xem thêm clip: Người ấy là ai tập 2 mùa 3 - Diễm Quỳnh trải lòng sau 2 lần bị lừa dối - Nguồn: Youtube

Xuất hiện trong phần giới thiệu chương trình, nữ chính "Người ấy là ai" là Diễm Quỳnh khiến khán giả sốc nặng với ngọai hình khác xa như những tấm hình cô đăng tải trên mạng xã hội. Cô nàng mất điểm hoàn toàn với mái tóc áp vào đầu khiến khuôn mặt trông khá thô, trang điểm cũng mờ nhạt, không có điểm nhấn. Những hình ảnh trong "Người ấy là ai" ngay lập tức bị so sánh với ảnh cô nàng đăng tải. Đúng chuẩn đã là con gái thì luôn "dính lời nguyền" ảnh tự đăng và ảnh bị tag là khác hẳn nhau. Bên dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng Diễm Quỳnh trông vẫn xinh nhưng trang phục, kiểu tóc khiến cô bị "dìm hàng" khá nhiều. Bên cạnh đó, ekip chương trình "Người ấy là ai" cũng bị chỉ trích vì kém chăm chút cho nữ chính. Trên mạng xã hội, Diễm Quỳnh khiến ai nấy đều mê mẩn bởi nhan sắc xinh đẹp, cô nàng được nhận xét là giống các hot girl Thái Lan. Đôi mắt to, mũi cao và nụ cười duyên khiến Diễm Quỳnh từ lâu đã nổi tiếng trên mạng xã hội. Thế nhưng những hình ảnh của cô trên sóng truyền hình khiến ai nấy đều đứng hình. Liên quan đến việc này, hot girl cho biết: "Cả đêm hôm trước buổi quay, mình đã không ngủ được. Sáng mình dậy trễ nên vội vàng chạy lên chương trình luôn. Có thể do mình không chuẩn bị kĩ và cũng có thể do mình không ăn máy quay nữa". Cô nàng cho hay muốn nhận xét người khác phải gặp trực tiếp ngoài đời chứ không thể qua các hình ảnh trên TV hay ảnh đăng tải ở mạng xã hội. Có rất nhiều người trên ảnh xinh ngất ngây nhưng ở ngoài lại kém sắc và ngược lại. Mời quý độc giả xem thêm clip: Người ấy là ai tập 2 mùa 3 - Diễm Quỳnh trải lòng sau 2 lần bị lừa dối - Nguồn: Youtube