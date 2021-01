Lộ ảnh đắp mặt nạ, hot girl Trâm Anh khiến dân tình hú vía

Nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp và ngoại hình nóng bỏng, hot girl Trâm Anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh diện trang phục quyến rũ trên trang cá nhân. Mới đây, hot girl Trâm Anh tiếp tục là cái tên thu hút sự chú ý của dân tình trên mạng xã hội sau khi cô nàng đăng tải bức ảnh làm đẹp gây sốt bần bật. Trong ảnh, Trâm Anh đang đắp mặt nạ, mở mắt trợn trừng, khoe môi dày như tiêm filter cùng dòng chia sẻ: "Nghe nói đang mốt da trắng, mắt to, môi dày". Nhiều người cho biết Trâm Anh ngày càng đẹp ra là do chăm chỉ làm đẹp, người lại cho rằng, có lẽ hot girl Thanh Hóa này có can thiệp 1 phần "dao kéo" nên mới khiến phần môi dày như vậy. Nhan sắc ngày càng mặn mà, quyến rũ của Trâm Anh khiến cô nàng luôn gây được sự chú ý lớn đối với cộng đồng mạng. Trước đó, hot girl 9X cũng "gây bão" khi khỏe ảnh diện trang phục bó sát khoe vòng 3 căng tràn trên mạng xã hội. Trâm Anh nổi tiếng qua chương trình Nóng cùng World Cup 2018. Sau đó, cô nàng nhận thêm nhiều sự quan tâm khi tham gia Mảnh ghép tình yêu cùng Pewpew. Tuy nhiên vào tháng 4/2019, Trâm Anh bất ngờ vướng scandal lộ clip nóng khiến hình ảnh cô nàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau sự cố liên quan đến clip nóng, Trâm Anh cũng biến mất khỏi mạng xã hội một thời gian sau đó. Ở hiện tại, Trâm Anh đã trở về cuộc sống thường nhật, cô nàng thường xuyên đăng tải hình ảnh lạc quan yêu đời cùng những dòng trạng thái đậm chất triết lí nhằm động viên tinh thần bản thân. Cách đây không lâu, Trâm Anh khiến nhiều người phải "bán tín, bán nghi" về chuyện có bạn trai đại gia. Nhưng hiện tại, cô nàng vẫn chưa chính thức lên tiếng. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Trâm Anh trách PewPew "không hiểu tâm lý con gái" trên Bữa Trưa Vui Vẻ - Nguồn: VTV24

