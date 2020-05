Lộ ảnh chứng mình vợ Duy Mạnh “dùng chồng như phá“

Duy Mạnh và Quỳnh Anh là "cặp đôi vàng trong làng bóng đá Việt". Đời sống riêng tư của họ nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Thế nhưng thời gian gần đây, người hâm mộ bắt đầu tìm ra loạt ảnh so sánh cầu thủ điển trai nhất nhì đội tuyển Việt Nam xuống sắc, tăng cân không phanh kể từ sau khi kết hôn. Chẳng thế mà có người đùa rằng vợ Duy Mạnh "dùng chồng như phá". Cầu thủ Duy Mạnh vốn dĩ sở hữu ngoại hình điển trai, nụ cười tươi rói với má lúm cực duyên. Luyện tập thể thao từ nhỏ nên anh có thân hình săn chắc, cân đối. Thế nhưng càng ngày, anh chàng có vẻ càng tăng cân không phanh. Chính nam cầu thủ từng thừa nhận bản thân tăng cân trên mạng xã hội. Trước khi tổ chức đám cưới, Duy Mạnh đưa vợ đi thử và chọn váy cưới. Khi những tấm hình này được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy hậu vệ Hà Nội FC xuống sắc. Ai cũng cho rằng, có lẽ do chuẩn bị cho việc cưới vợ quá mệt mỏi, hơn nữa vẫn phải luyện tập cùng CLB nên anh chàng xuống sắc là điều đương nhiên. Khuôn mặt của cầu thủ khá mệt mỏi, quần áo nhàu nhĩ, râu ria lởm chởm khiến anh già hơn rất nhiều so với tuổi. Không ai nhận ra Mạnh "gắt" điển trai, luôn nổi bật trong đội hình của tuyển Việt Nam cũng như Hà Nội FC. Thời gian gần đây, khi buộc phải nghỉ thi đấu và tập luyện cùng CLB để hồi phục chấn thương, Duy Mạnh có vẻ tăng cân và trắng ra trông thấy. Thấy rõ khuôn mặt của Duy Mạnh đã xuất hiện nọng cằm, trò hơn hẳn so với "công chúa béo". Được vợ chăm tốt, cầu thủ mập mạp, trắng trẻo hơn hẳn. Hiện, hai vợ chồng anh đang rất háo hức đón con đầu lòng vào năm nay. Mời quý độc giả xem thêm clip: FULL Đám cưới Quỳnh Anh Duy Mạnh và dàn khách mời cực xịn - Nguồn: Youtube

