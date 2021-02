Lộ ảnh Bà Tưng về quê: Hóa thôn nữ, leo cây thoăn thoắt

Bà Tưng (tên thật: Lê Thị Huyền Anh) từng "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội 7 năm trước. Khi ấy, thảm họa mạng này nổi tiếng chỉ sau một đêm với clip nhảy khoe da thịt, thả rông... Không dừng lại ở đó, hiện tượng mạng này còn có phát ngôn sốc, công khai phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên 7 năm sau, thảm họa mạng Bà Tưng đã kín tiếng hơn trước. Cô chủ yếu ở bên gia đình và chăm sóc bản thân cũng như thực hiện những kế hoạch mới. Về phong cách thời trang, Bà Tưng cũng từng chuyển từ phô da thịt sang 'kín cổng cao tường' hơn xưa rất nhiều. Mới đây, có thể do dịch bệnh COVID-19 mà Bà Tưng đã về quê nhà ở Nghệ An để ăn Tết sớm. Trong các bức ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, Lê Thị Huyền Anh đang tận hưởng những giây phút thoải mái nhất khi có thể thoải mái trèo cây, hái quả. Không váy áo lụa là sang chảnh, giờ đây Bà Tưng như một cô gái nông thôn chính hiệu khi ăn mặc giản dị, trèo cây thoăn thoắt và thành quả là những quả ổi to tròn, chín mọng. Nhìn vào những bức ảnh này, có lẽ không ít người ngạc nhiên khi Bà Tưng thay đổi nhiều như vậy. Có thể thấy trong thời gian qua, hot girl thị phi một thời đã có một cuộc 'cải cách' bản thân để mọi người có cái nhìn thiện cảm hơn về mình. Với những hình ảnh mới này, nhiều người mong rằng sự trở lại này sẽ giúp Bà Tưng lấy được cảm tình của mọi người. Không còn quá hở hang, Bà Tưng nay đã khác nhiều thay vào đó là sự kín đáo. Cách đây chưa lâu, Huyền Anh cũng tiết lộ cô nàng hiện đang theo con đường kinh doanh bất động sản thay vì suy nghĩ quay trở lại showbiz. Cùng ngắm thêm những hình ảnh về Huyền Anh, cô nàng thị phi từng khiến dân tình hoảng hốt một thời.

