Linh vật Pikalong chào năm mới từng gây bão mạng thế nào?

Năm 2017, người dân cả nước được chiêm ngưỡng con rồng đầu Pikachu nổi tiếng tại Hải Phòng và được netizen thân thương gọi bằng cái tên "Pikalong". Trước đó, để làm đẹp cho dịp Tết, Công ty cổ phần công viên cây xanh Hải Phòng đã trang trí thêm hoa vàng phía ngoài và sửa chữa lại hai con rồng uốn bằng cây xanh. Tuy nhiên, sau khi sửa chữa đầu rồng lại mang hình dáng giống nhân vật hoạt hình Pikachu của Nhật Bản. Những người không biết thì ví nó như đầu chó, mỏ vịt. Hình ảnh mới chỉ đem lại tiếng cười chứ không mang đến sự uy nghiêm của loài rồng. Sau khi tiếp nhận ý kiến dư luận, chính quyền TP Hải Phòng đã yêu cầu Công ty Công viên cây xanh đô thị Hải Phòng tháo dỡ hình tượng rồng vàng bằng hoa này. Thời gian đó, rất nhiều những sản phẩm ăn theo Pikalong được netizen tận dụng và buôn bán ví dụ như cốc, áo... in hình linh vật nổi tiếng năm 2017 này. Áo phông, ốp điện thoại in hình chú pikalong cháy hàng Chắc hẳn chủ nhân của chiếc xe cực hâm mộ rồng pikachu nên mới đưa chú "ngự" trên xe của mình thế này Bánh kem in hình rồng pikachu xinh xắn và ngon mắt Nhiều cửa hàng sử dụng hình ảnh rồng pikachu trang trí như một cách thức PR

