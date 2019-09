Hot girl Hà thành hé lộ lý do “phải lòng” em chồng Hà Tăng

Hot girl Linh Rin (tên thật: Ngô Phương Linh, SN 1993) là hot girl Hà thành đình đám, từng là thành viên đội Phạm Hương trong cuộc thi The Look 2017. Hot girl Linh Rin được chú ý khi công khai hẹn hò em chồng Hà Tăng - thiếu gia Phillip Nguyễn hồi cuối tháng 8/2019. Mới đây, người yêu Phillip Nguyễn - Linh Rin tiết lộ lý do "phải lòng" em chồng Hà Tăng khi đăng tấm ảnh chụp bạn trai từ phía sau lên story Instagram. Linh Rin bày tỏ bằng dòng caption tiếng Anh, tạm dịch: Đây là người đàn ông tôi luôn ngưỡng mộ. Tôi không biết nói gì khi đứng trước anh ấy. Một doanh nhân trẻ với trái tim ấm áp nhất tôi biết. Dòng caption tiếng Anh mà hot girl Hà thành Linh Rin đăng tải mới đây đánh dấu lần đầu tiên cô chính thức chia sẻ về mối tình của mình. Từ khi công khai hẹn hò, cặp đôi Linh Rin - Phillip Nguyễn thường xuyên đăng tải những tấm hình bên nhau và các hành động lãng mạn. Mối tình của Linh Rin - Phillip Nguyễn được CĐM ủng hộ nhiệt tình bởi cả 2 đều xứng đôi vừa lứa. "Thích cặp này nhất, cảm giác xứng đôi mà thực sự đến với nhau ấy", "Vừa đẹp vừa giỏi, ủng hộ mối tình của anh chị"... là những bình luận của CĐM về chuyện tình Linh Rin - Phillip Nguyễn.

