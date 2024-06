Liệu drama với chồng có phải "chiêu trò" để Xoài Non PR?

Giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, Xoài Non bất ngờ xuất hiện trong MV mới. Cụ thể, cô nàng hot girl Gen Z xuất hiện với vai trò là nữ chính trong sản phẩm âm nhạc của nam ca sĩ được nhiều người yêu mến. Trong MV, hot girl Xoài Non rạng rỡ khi bước lễ đường, khiến cư dân mạng được dịp xôn xao. Nhan sắc của Xoài trong sự kiện này được khen ngợi hết lời. Cô chọn cho mình bộ váy cưới đơn giản, thướt tha, tôn lên vóc dáng yêu kiều cùng làn da trắng ngần. Một số bình luận đưa ý kiến chỉ trích, cho rằng chuyện tình cảm gia đình rạn nứt ồn ào là "chiêu trò" mà Xoài Non tung ra để "PR" cho dự án cá nhân. Thậm chí, Xoài Non còn bị một bộ phận người xem chỉ rõ rằng, trước đây cô nàng thường không ngại lên tiếng trong nhiều sự việc nhưng trước nghi vấn trục trặc lại im re nên rút ra kết luận: "Câu view rõ!". Trong livestream mới đây, Xoài Non không trả lời thẳng những thắc mắc về việc "có trục trặc hay không", mà chỉ khẳng định bản thân không có trách nhiệm thông báo cuộc sống cá nhân với ai. Xoài Non nói trong livestream: "Bây giờ một cái miệng của mình không thể nào cãi với hàng nghìn comment ở ngoài kia. Và mình cũng không có trách nhiệm phải thông báo với các bạn như thế nào hết... Bảo mình hay cãi thì bạn thấy mình cãi ở đâu? Vụ gì? Sau bao nhiêu năm và bao nhiêu chuyện đã xảy ra, mình đã học được bài học cho bản thân mình. Và mình đã cố gắng thay đổi rất nhiều" Xoài Non nói thêm. Dẫu vậy, cư dân mạng vẫn mong rằng Xoài Non nên có phát ngôn chính thức về nghi vấn vừa qua, tránh gây hiểu nhầm rằng cô đem chuyện riêng tư để PR cho dự án mới.

