Liên tục bị nhâm với Nhã Phương, nữ sinh 10X gây sốt mạng

Mới đây, cộng đồng mạng khá bất ngờ với một cô bạn trường Đại học Tôn Đức Thắng lại có khuôn mặt giống y hệt với nữ diễn viên Nhã Phương đến vậy. Cô bạn này có tên là Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, hiện là sinh viên năm 3 tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, ngành Công tác xã hội. Hình ảnh của cô bạn bắt đầu được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội khi nhiều người nhận ra cô bạn có nét hao hao giống Nhã Phương, từ ánh mắt, nụ cười y như là bản sao của nữ diễn viên này. Đặc biệt, khuôn mặt của Ánh Nguyệt khi cười càng giống với Nhã Phương hơn. Nữ sinh gốc Bình Định sở hữu nhiều nét trên khuôn mặt giống với bà xã Tường Giang. Từ đôi mắt to tròn, sống mũi cao đầy đặn và chiếc cằm đều giống như bản sao của nhau. Thậm chí nhiều dân mạng còn cho rằng nữ sinh này và Nhã Phương là hai chị em song sinh. Chính vì sở hữu nhiều nét giống người nổi tiếng nên Ánh Nguyệt bất ngờ trở thành một cái tên hot trên cộng đồng mạng thời gian qua. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Ánh Nguyệt còn có thành tích học tập rất nổi trội. Cô thường tham gia vào các hoạt động của trường và đảm nhiệm cương vị Bí thư chi Đoàn. Dù bị dân mạng liên tục so sánh với người khác nhưng cô không hề cảm thấy khó chịu mà luôn tôn trọng cái nhìn và ý kiến của họ. Mời quý độc giả đón xem thêm video Lần đầu tôi kể Nhã Phương tiết lộ lý do yêu Trường Giang - Nguồn: Vie Channel - HTV2

