Lê Thu Trang nữ tiếp viên trưởng duyên dáng kiêm hot TikToker triệu follow

Lê Thu Trang (28 tuổi) sinh ra và lớn lên tại Thái Nguyên. Hiện tại cô đang sinh sống và làm việc ở Thủ đô Hà Nội. Năm 2017, sau 4 năm học Khoa Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao, gái xinh này quyết định nộp hồ sơ thi tuyển tiếp viên hàng không. Bằng tài năng, nhiệt huyết và đam mê, Thu Trang hiện đang giữ chức vụ tiếp viên trưởng của hãng Vietjet Air sau 5 năm công tác. Chính niềm đam mê du lịch, khát khao khám phá và trải nghiệm những điều mới mẻ đã khiến cô quyết định trở thành một nữ tiếp viên hàng không. Nhớ về những ngày tháng mới bước chân vào nghề tiếp viên hàng không, Thu Trang chia sẻ: "Sau buổi phỏng vấn thi tuyển, mình hạnh phúc với sự nỗ lực của bản thân khi được trở thành tiếp viên hàng không và học khoá luấn luyện nghiệp vụ kéo dài trong 4 tháng... Mình từng nhận được không ít câu hỏi từ mọi người: “Sao học Luật Quốc tế mà không làm các công việc liên quan mà lại chọn Tiếp viên hàng không?” trả lời cho những thắc mắc ấy Trang đều cười và nói rằng: “Có lẽ là nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề”. Hiện tại, mình đã gắn bó với những chuyến bay trên bầu trời xanh được 5 năm và giữ chức vụ tiếp viên trưởng tại Vietjet Air từ năm 2019." Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp cho biết thêm. Khi được hỏi về câu chuyện thời gian dành cho gia đình, Thu Trang thừa nhận: "Với Trang thì Trang thấy điều đó là đúng, vì tính chất công việc phải bay đến nhiều địa phương, nhiều quốc gia nên có thể thời gian đi làm trên máy bay còn nhiều hơn thời gian ở nhà... Thế nhưng điều đó cũng đâu có nghĩa rằng bạn không quan tâm đến gia đình nhiều đâu đúng không? Tuy nhiên, tiếp viên, nhân viên làm trong ngành hàng không vẫn có ngày nghỉ riêng để dành thời gian nghỉ ngơi và có giây phút thư giãn bên gia đình cùng những người thân yêu." Thu Trang cho biết thêm. 5 năm trong nghề Thu Trang có rất nhiều kỷ niệm mà có lẽ chỉ làm tiếp viên hàng không mình mới có được. Đáng nhớ nhất là những chuyến bay trong khi đại dịch COVID - 19 đạt đỉnh điểm. Trên những khoang ghế máy bay với 1 màu xanh bao phủ mà trong lòng Thu Trang cũng như bao anh chị em tiếp viên hàng không khác đều cảm thấy rưng rưng, xúc động. Lúc đó chỉ mong nhanh hết dịch để những anh hùng áo trắng, áo xanh trở về quê hương an toàn. Thời gian qua, ngành hàng không là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi đại dịch COVID - 19 diễn ra. Vậy nên lương của tiếp viên hay phi công, kỹ thuật,... những người làm trong ngành hàng không trước và sau dịch đều có một sự thay đổi rất lớn. Tuy nhiên may mắn hơn trong thời gian dịch bệnh, công ty vẫn luôn hỗ trợ tiếp viên rất nhiều và tạo nhiều điều kiện cho Trang cũng như mọi tiếp viên khác. Hiện nay, khi cuộc sống dần trở về trạng thái bình thường mới thì lương của chúng mình cũng được nhận 100%. Thu Trang thường xuyên chia sẻ những "câu chuyện nghề bay", chia sẻ những khoảnh khắc thú vị trong công việc, các chuyến du lịch của bản thân trên nền tảng TikTok. Bản thân cô nàng thấy rất vui và hạnh phúc khi được các bạn trẻ tương tác, yêu mến, theo dõi. Cuối cùng, Thu Trang có một thông điệp muốn lan tỏa tới những người trẻ: “Đừng ngại đương đầu với khó khăn, đừng bao giờ bỏ cuộc hay chỉ ngồi than thở. Ta còn trẻ, khi quyết tâm ta sẽ làm được những điều phi thường hơn ta nghĩ. Hy vọng ngay từ bây giờ các bạn hãy sống với đam mê và lan tỏa những điều tích cực đến mọi người xung quanh nhé!”

