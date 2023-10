Lấy vợ hot girl, các ông chồng thiếu gia thay đổi thế nào?

Hot girl Tâm Tít có lẽ là cái tên được nhắc đến đầu tiên khi sở hữu nhan sắc không tuổi, trải qua 2 lần sinh nở nhưng cô nàng vẫn đẹp bất chấp thời gian. Trong một vài khoảnh khắc, chồng thiếu gia của cựu hot girl Tâm Tít còn tình nguyện làm phó nháy cho vợ rất nhiệt tình. Bà mẹ 2 con được ông xã hết mực cưng chiều, tặng loạt quà đắt tiền, thường xuyên du lịch sang chảnh. Đôi khi để hâm nóng tình cảm, vợ chồng cô còn trốn con đi du lịch riêng, tận hưởng cuộc sống lãng mạn bên nhau. Gần đây, thiếu gia tập đoàn may mặc Hải Long luôn xuất hiện rần rần trên mạng với một diện mạo hài hước. Chồng Salim từng cho hay, anh không ngại làm việc nhà phụ giúp vợ. Từ dọn dẹp, chăm thú cưng hay chăm sóc con, anh đều có thể làm cùng vợ. Cũng trong thời gian từ yêu đến chính thức về chung nhà, Salim từng cho biết cô và ông xã chưa bao giờ cãi nhau lớn tiếng vì cả hai rất hiểu nhau. Đặc biệt, ông xã cũng rất yêu thương, cưng chiều người đẹp. Hot girl Huyền 2K4 cũng là cái tên gây chú ý khi lấy chồng thiếu gia, tên thường gọi là Bụt. Đám cưới của cặp đôi khiến nhiều người bất ngờ bởi từ khi lộ tin đồn hẹn hò cho đến khi cưới nhau, cặp đôi chưa từng một lần công khai chuyện tình yêu của mình. Lấy vợ hot girl, thiếu gia Bụt cũng kín tiếng hơn hẳn, anh chàng chỉ xuất hiện trong một vài hình ảnh bên vợ. Cũng giống như Huyền 2k4, Xoài Non (Trang Phạm) lên xe hoa cùng "streamer giàu nhất Việt Nam" - Xemesis (Hiếu Nghiêm) khi cô vừa tròn 18 tuổi. Cuộc sống của Xoài Non và chồng thiếu gia cũng gây chú ý, đặc biệt cặp đôi thường có những hành động "lầy lội" với đối phương. Streamer Xemesis thường xuyên quay, chụp ảnh "dìm hàng" vợ hot girl và đăng tải lên MXH. Ảnh: Tổng hợp

